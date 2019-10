LA FREM RAPPORT: Riksrevisor Per-Kristian Foss legger frem Riksrevisjonens årvisse revisjon av departementer og underliggende etater tirsdag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Riksrevisjonen: 3,3 milliarder ubrukt – KD mangler pengestyring i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet (KD) har ikke tilstrekkelig fulgt opp universitets- og høgskolesektorens ubrukte budsjettmidler, ifølge Riksrevisjonen.

Hele 3,3 milliarder kroner utgjorde avsetningene ved utgangen av 2018, viser rapporten fra Riksrevisjonen. Det tilsvarer om lag ti prosent av en samlet bevilgning for sektoren på 34,4 milliarder kroner for budsjettåret.

Spesielt to punkter fremholdes som kritikkverdig:

Virksomhetene har ikke planer som samlet synliggjør hvordan de planlegger å benytte avsetningene av de ubrukte budsjettmidlene.

Kunnskapsdepartementets årlige rapportering til Stortinget inneholder ikke samlet og entydig informasjon om utviklingen i ubrukte budsjettmidler.

MINISTER OG REKTOR: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og hennes departement har ikke hatt god nok styring over ubrukte milliarder hos rektor Kurt Rice på Oslo Met og andre store institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, skriver Riksrevisjonen. Foto: Fredrik Solstad, VG

Målet med revisjonen har vært å undersøke finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren.

Videre er det undersøkt hvordan Kunnskapsdepartementet har gjort Stortinget kjent med de ubrukte bevilgningene i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Så spesielt på fem virksomheter

Virksomhetene på universitets- og høgskolesektoren er statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, og kan dermed overføre alle ubrukte midler til etterfølgende budsjettår for å gjennomføre strategiske tiltak og investeringer i et flerårig perspektiv.

De fem utvalgte virksomhetene som Riksrevisjonen har sett spesielt på, er: Universitetet i Oslo, OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) o Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

MOT NYE BINDINGER: Iselin Nybø (V) er minister for forskning og høyere utdanning. Hun ønsker seg ikke nye bindinger for bruken av ubrukte budsjettmidler i universitets- og høyskolesektoren. Bildet er fra et auditorium på Universitetet i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Dokumentanalysen viser at Kunnskapsdepartementet ikke har gitt føringer om rapportering av ubrukte budsjettmidler slik det skal. Denne rapporteringen har ikke skjedd gjennom hverken etatsstyringsmøter eller skriftlig tilbakemelding, men kun i den ordinære regnskapsrapporteringen.

Revisjonen viser videre at avsetningen av ubrukte budsjettmidler i få tilfeller er omtalt i den formelle styringsdialogen i perioden 2016–2018.

I sin vurdering av den manglende rapporteringen av de ubrukte tre milliardene i universitets- og høyskolesektoren (UH), skriver Riksrevisjonen:

«Kunnskapsdepartementets rapportering til Stortinget i budsjettproposisjonen for 2019 gir ikke et samlet og entydig bilde av UH-sektorens økonomiske situasjon. Rapporteringen inneholder ikke informasjon om de ubrukte budsjettmidlenes betydning for måloppnåelsen i sektoren, årsaker til at det forekommer avsetninger av ubrukte budsjettmidler eller hvilke aktiviteter virksomhetene har utsatt.»

Kunnskapsdepartementet kritiseres også for at det ikke har gitt virksomhetene konkrete styringssignaler om hvordan avsetningene av ubrukte budsjettmidler skal forvaltes.

Virksomhetene har ikke planer som samlet synliggjør forvaltningen av de ubrukte budsjettmidlene, noe som også får konsekvenser for hvordan styrene følger opp virksomhetenes totale økonomiske ressurser, skriver Riksrevisjonen.

Departementets svar

I sitt tilsvar om hvordan revisjonen følges opp, skriver Kunnskapsdepartementet at høsten 2018 ble virksomheter med avsetninger over ti prosent av den årlige bevilgningen bedt om å rapportere særskilt om planer for å disponere avsetningene.

Videre finner statsråd Iselin Nybø det lite hensiktsmessig å fastsette eksakte rammer for hvor store beløp den enkelte høyskole/universitet kan ha på bok.

Nybø understreker at statlige universiteter og høgskoler har særskilte fullmakter til å overføre alle ubrukte midler til etterfølgende budsjettår slik at de kan planlegge gjennomføringen av strategiske tiltak og investeringer i et flerårig perspektiv.

– Det vil etter statsrådens vurdering ikke være i samsvar med disse fullmaktene hvis nye bindinger for ubrukte bevilgninger i finansieringssystemet innføres, heter det i departementets oppfølgings-svar.

I sin sluttmerknad merker Riksrevisjonen seg at departementet finner det lite hensiktsmessig å fastsette rammer for avsetninger. Revisjonen understreker at det er viktig at virksomhetene lager helhetlige planer som faktisk synliggjør fremtidig bruk av midlene.

