To slått ned i Oslo – jakter gjerningspersoner

Minst én person er slått ned på kjøpesenteret Løren Torg i Oslo. Politiet har funnet en kniv og blodspor.

Politiet i Oslo skriver at de har fått melding om at en person er slått ned på Løren torg. Fornærmede er bevisst, og blir sjekket av ambulanse.

– Vi har flere patruljer og hundepatrulje som søker etter flere mulige gjerningsmenn. Vi har foreløpig ingen formening om den fornærmede og gjerningspersonene kjente hverandre, sier Marianne Heidenstrøm ved operasjonssentralen.

21.24 får VG opplyst at det er en fornærmet til, men ingen av de fornærmede ønsker å forklare seg. Begge er kjent av politiet fra før av. Innsatsen på stedet skales ned får VG opplyst.

– Vitner forklarer at de har sett slåsskamp og at 7–10 personer har løpt fra stedet. Den fornærmede er i begynnelsen av 20-årene, det skal også de som har løpt fra stedet. Det er funnet en kniv på stedet, og det er blodspor, fortalte Marianne Heidenstrøm ved operasjonssentralen tidligere fredag kveld.

Personene de jakter er mørke i huden, opplyser Heidenstrøm 21.25.

Politiet har vært i kontakt med vitner for å få forklaringer, og skal snakke med fornærmede etter at denne har fått behandling. VGTVs reporter på stedet melder at politiet nå sikrer spor inne på kjøpesenteret hvor voldshendelsen skjedde.

Politiet har også sikret seg videoovervåkningsbilder som gås gjennom.

Forrige helg var det 11 tilsynelatende uprovoserte voldshendelser i Oslo. De fleste skjedde i sentrum.

Publisert: 25.10.19 kl. 19:40 Oppdatert: 25.10.19 kl. 22:15