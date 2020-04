TETT: Det er stor utfart til Nordmarka fra parkeringsplassen på Sognsvann skjærtorsdag. Foto: Jørgen Braastad

Ber folk unngå buss til Oslomarka: – Noen bryr seg ikke

Oslomarka er full av folk skjærtorsdag. – Jeg har aldri sett så mange hengekøyer i marka før, sier Vangen-bestyrer Frank Westlie til VG om påskefolk i Østmarka.

Nå kommer det rapporter om køer til parkeringsplassene for å komme seg ut i skogen i en solfylt hovedstad på skjærtorsdag.

På vei til Bysetermosen, parkeringsplassen som er utfartsåre for blant annet Vangen skistue 3,5 kilometer inn i marka, står køen og folk må snu torsdag formiddag.







Hyttebestyrer Frank Westlie forteller at det allerede til morgenen i dag sto 150 biler på parkeringen – tilhørende folk som har overnattet ute:

– Alle de har vært i skogen i natt. Da jeg løp en runde her i går, var det hengekøyer overalt. Jeg har aldri sett så mange hengekøyer i marka før, sier hyttebestyreren.

Ifølge hans medbestyrer, Roy Knutsen, har det vært køer og fulle parkeringsplasser i flere uker allerede.

– Noen bryr seg ikke

Kollektivselskapet Ruter i Oslo sier til VG at de har opplevd veldig stor pågang skjærtorsdag, spesielt på bussene inn til Maridalen.

– Vår oppfordring er: Hvis det er for mange om bord på bussen, ikke gå om bord, men vent på neste, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen.

– Følger folk denne oppfordringen?

– Nei, ikke nødvendigvis. Det er veldig ymse. Noen er veldig flinke, mens andre ikke bryr seg om de smittevernrådene som har kommer, sier Johansen.

For å gjøre det mulig for folk å holde anbefalt avstand har Ruter sett seg nødt til å sette inn noen ekstra beredskapsbusser. De er likevel tydelig på at de ikke ønsker å frakte så mange passasjerer.

– Kollektivtrafikken er primært for de som må reise til samfunnskritiske jobber. Påsketuren kan man ta i nærområdet, et sted man kan gå eller sykle til, oppfordrer Johansen i Ruter.

Fra bestyrernes på Vangen skistue sitt ståsted er det utelukkende positivt med fulle parkeringsplasser – sett i lys av den pågående coronapandemien:

– Si det er tre mennesker i hver av de bilene som sto på parkeringen til morgenen i dag, og det er kun på én parkeringsplass; alle de er ute i skogen rundt her – men hver for seg, forklarer Westlie, som er på markahytta selvtorsdag formiddag.

Sola skinner over hovedstaden og marka rundt. Turfolket som besøker hytta tar med seg kisokvarene de kjøper ut:

– Det er kontrollert og fin stemning på hytta vår. Det er veldig mye folk i marka, men gudskjelov ikke her, får jeg vel nesten si, sier hyttebestyreren.

Mens de på en god skisøndag har rundt 1500 besøkende, har de hatt rundt 300 besøkende om dagen de siste dagene, anslår Westlie.

– Turfolket er hensynsfulle og det går mer «smooth». Akkurat nå går folk inn, kjøper seg litt i kiosken, og går ut og setter seg. Ingen vil sitte inne, heller!

TIL SKOGS: Slik ser det ut på vei til Bysetermosen, parkeringsplassen som er en av utfartsårene for turer i Østmarka. Flere snur fordi de ikke får plass på parkeringene, får VG rapportert fra lesere. Foto: VG-LESER

– Tre ganger så mye folk

På Skullerud sportsstue – som har parkeringsplass ved hytta – har det vært fullt hver dag de siste dagene. Det samme gjelder andre parkeringsplasser i området. Nå er bestyrer Hilde Emilie Bunæs spent på helligdagene, og planlegger å reise til stua selv senere skjærtorsdag:

– Vi er spente på dagen i dag, siden dette er den første helligdagen og butikkene er stengt. Det er veldig mange folk i marka for tiden, kanskje tre ganger så mye som en vanlig godværssøndag. Jeg tror nok mange av dem som ellers ville vært på hytta for eksempel, nå er i marka, sier Bunæs.

Hun har samme erfaring som bestyrerne på Vangen: Turfolket er hensynsfulle når de bruker hyttene:

– Folk som handler i kiosken vi har åpen, er hensynsfulle. Mange går også forbi og tar med matpakken sinn innover i marka. Der er det plass til alle. Jeg synes det er fint at folk bruker marka så lenge de følger myndighetenes råd, sier hun.

I MARKA: Vangen skistue ligger noen kilometer fra parkeringsplassen. Bestyrerne opplever at besøkende som vil handle i kioske en hensynsfulle. Bildet er tatt i slutten av mars. Foto: Jørgen Braastad

– I Nordmarka er det plass til alle. Jeg møter folk med jevne mellomrom, men det er god plass og alle viser hensyn, sier E24-redaktør Gard Michalsen. Han reiste tidlig ut på markatur skjærtorsdag.

– Skal man parkere og gå rundt og rundt Sognsvann er det sikkert verre, men her mellom Skjennungstua og Frønsvollen er det nesten tom sti, sier han.

– Og været er upåklagelig!

FINE FORHOLD: E24-redaktør Gard Michalsen bruker skjærtorsdagen i Nordmarka og sier folk han møter på stien er hensynsfulle. Foto: Privat

