Hadia Tajik: Frykter bedrifter vil misbruke krisehjelp

En kontantstøtteordning for bedrifter vil koste 20 milliarder kroner i måneden. Ikke én av de kronene bør gå til utbytte eller høye lederlønninger, mener Hadia Tajik (Ap).

– Kontantstøtteordningen for bedriftene må være raus og rettferdig, men ikke lett å utnytte, sier Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til VG.

– Jeg er opptatt av at vi ikke lager et system der vi sosialiserer tap, og privatiserer gevinst, slik at tap må finansieres av fellesskapet, mens overskudd skal gå i lommene til noen få.

Denne helgen forhandler regjeringen med opposisjonen på Stortinget om en kontantstøtteordning for kriserammede bedrifter. Regjeringens forslag koster 20 milliarder i måneden, og skal etter planen behandles i Stortinget på tirsdag.

– Svekker tilliten

I første krisepakkerunde tapte Ap slaget om å nekte krisehjelp til bedrifter som betaler utbytte eller bonus. Nå tar Tajik opp kampen igjen.

– Det skal ikke være mulig å organisere selskapet sitt på en måte som utløser kompensasjon man ellers ikke ville fått, og useriøse aktører skal ikke få tilgang til offentlige penger. Det må være bedrifter som har drevet seriøst og har en sunn økonomi, og da må man sette klare grenser mot andre aktører, sier hun til VG.

Her må handling settes foran ord, mener Tajik.

– Vi har et samfunn med stor grad av tillit, både i befolkningen og til myndighetene. Hvis man rigger et system som gjør at økonomiske forskjeller øker under krisen, så svekker det tilliten mellom folk. Hvis penger kommer på avveie i form av å sende penger til skatteparadis og useriøse aktører, eller til utbytte og høye lederlønninger, svekker det tilliten til myndighetene.

– Har du penger til å betale utbytte, trenger du ikke penger fra staten i tillegg, sier hun til VG.

Stoler ikke på alle

Ap har stilt fem spørsmål til Finansdepartementet om hvordan man kan forhindre at selskaper utnytter ordningen og får offentlige penger de ikke trenger.

– Vi vil begrense adgangen til utbytte i et hensiktsmessig tidsrom, ikke begrense utbytte i evig tid. Det er snakk om for eksempel i tidsrommet man mottar kompensasjonspengene, eller for det skatteåret, så ikke det som skal dekke løpende, faste utgifter, går til utbytte i en bedrift som ellers ville klart seg fint uten, sier Tajik og fortsetter:

– Hvis man organiserer selskapet sånn at et selskap har lavere inntekter på grunn av interessefellesskap med et annet selskap, må det være reell inntekt som avgjør retten til kompensasjon. Så man ikke kan plassere utgifter et sted og inntekter et sted så man får kompensasjon fra staten.

– Stoler du ikke på at bedriftene lar være å utnytte ordningen?

– De aller, aller fleste bedrifter oppfører seg etter reglene, og er opptatte av at pengene går til det de skal gå til. Men man må bygge et bolverk mot de aktørene som er villige til å utnytte viljen i Norge til å strekke seg langt for å redde bedriftene.

– Ikke en bonusfest

Skatteetaten får ansvaret for ordningen, noe finansminister Jan Tore Sanner (H) mener vil sikre at pengene går ut til de bedriftene som trenger hjelp.

– Du må huske på hva dette er. Det er ikke utdeling av penger til bedrifter som går bra. Bedriftene får dekket noen av de uunngåelige, faste utgiftene, sier han til VG.

– Denne ordningen handler om å unngå konkurser og trygge jobber. Den handler hverken om å sosialisere eller privatisere. Det blir en ordning som er enkel å bruke, men vanskelig å misbruke.

Bedriftene må være skatteregistrert i Norge, og Sanner understreker at de må utvise moderasjon.

– Dette er ikke en bonusfest, det er snakk om bedrifter som står på konkursens rand, sier Sanner.

Bedriftene vil bli kryssjekket mot andre register for å sile ut svindlere og useriøse aktører, lover Sanner.

– Det vil være en risiko i alle systemer, derfor legger vi opp til etterkontroll. Vi legger også opp til sanksjoner.

En sanksjon kan være tilbakebetaling av støtten. I tillegg kan snyltere måtte betale en sum tilsvarende 30 eller 60 prosent av støtten de har fått. I ytterste konsekvens kan straffeloven tas i bruk for å straffe bedrifter som misbruker kontantstøtten, bekrefter finansministeren overfor VG.

