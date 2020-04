NY SJEF: Finansmannen Nicolai Tangen ble utnevnt til ny sjef for Oljefondet 26. mars i år. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Tangen: «Det blir ikke flere sånne seminarer»

Påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen (53) hadde planlagt seminaret i USA i to år, og synes det er «leit» at det blir «støy». Han sier han har fått toppjobben helt uavhengig av Slyngstad.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært mye støy. Jeg synes det er leit for Oljefondet, at de skal få en negativ støy for dette. Arrangementet var et fantastisk flott seminar, som jeg hadde planlagt i mange år, sier finansmann Nicolai Tangen i Dagsnytt 18 mandag.

VG fortalte lørdag Tangen brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA – få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet. På gjestelisten sto 40–50 tunge navn fra Norge, deriblant daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Invitasjonene ble sendt ut allerede i mai 2018, halvannet år før arrangementet fant sted, ifølge Tangen.

Foruten private jetfly fra Europa, overnatting på Hilton-hotell, matprat med Jamie Oliver og foredrag med verdens fremste akademikere, sto privatkonsert verdt ni millioner kroner med Sting på agendaen:

«Skulle gi bort det fineste jeg kunne tenke meg»

På spørsmål om Tangen inviterte deltagerne til USA-seminaret som privatpersoner eller profesjonelle aktører, svarer han:

– Det er på en måte litt av hvert.

Deltagerne fikk tilbudet om å la seg påspandere hele oppholdet.

– Jeg lærte av min mor at man skal gi bort det fineste man har, og det er på en måte en leveregel jeg har. (...) Nå tenkte jeg at jeg skulle gi bort det fineste jeg kunne tenke meg, og det mest intelligente jeg kunne få til, som var å lage dette seminaret og konferansen, sier Tangen.

– Det er helt klart at mitt tidligere liv, som finansperson i London, hvor jeg kunne lage sånne seminarer som det ... det er fortiden. Det blir ikke flere sånne seminarer, altså, legger han til.

les også Sentralbanksjefen vet ikke hvordan Oljefond-Tangens navn kom opp

Hadde andre planer enn Oljefondet

I kjølvannet av VGs sak er det blitt stilt spørsmål om ansettelsen av Tangen som ny Oljefond-sjef og hans forhold til Slyngstad.

– Ansettelsen av meg ble gjort av et utvalg som var helt uavhengig av Slyngstad. Jeg har vært helt åpen om denne saken hele tiden til Norges Bank, sier han i Dagsnytt 18.

På spørsmål om hvorfor mange reagerer, svarer han at «fakta ikke har kommet godt nok frem». Tangen er opptatt av rekkefølgen på de ulike hendelsene.

les også Norges Bank vil betale for Slyngstads opphold på Tangen-seminar

Han sier han «ikke hadde tenkt på» toppjobben før han ble kontaktet av hodejegere i desember i fjor. Han sier han hadde helt andre planer om hva han skulle gjøre med livet sitt da Slyngstad kunngjorde sin avgang i oktober.

Det har kommet frem at Tangen kontaktet Slyngstad om toppjobben i januar, der han i en e-post ba om informasjon om hva jobben innebar og foreslo et møte. I Dagsnytt 18 forklarer Tangen at han «intervjuet» rundt 20 personer om jobben som en del av sin research, og at mailen til Slyngstad var en del av dette.

Publisert: 20.04.20 kl. 19:05

Fra andre aviser