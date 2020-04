STENGT: Dersom skolene åpner delvis etter påske, er KS bekymret for hva som skjer dersom mange likevel holder barna hjemme. Foto: Mattis Sandblad

KS bekymret for at mange vil velge hjemmeskole etter skoleåpning

Dersom mange velger hjemmeundervisning for barna fremover, vil kommunene slite med å sørge for at barna får opplæringen de har krav på, mener KS. Samtidig påtar foreldrene seg et særlig ansvar, sier professor.

I disse dager vurderer regjeringen hvilke coronatiltak som skal gjelde etter påske. Mange småbarnsforeldre lurer nå på om skoler og barnehager skal åpne igjen, helt eller delvis.

På fredag leverte ekspertutvalget som skulle se på tiltak i skoler og barnehager sine anbefalinger til regjeringen.

I et notat fra KS til ekspertutvalget som VG har fått tilgang på, uttrykker KS bekymring for hva som skjer hvis mange foreldre velger å gi hjemmeundervisning til barna, dersom skolene åpnes helt eller delvis.

I notatet understreker KS at de juridiske konsekvensene av å velge hjemmeundervisning må gjøre tydelig overfor foreldrene.

Det er ikke skoleplikt i Norge, men en såkalt opplæringsplikt. Den går ut på at barn har plikt og rett til tiårig grunnskoleopplæring fra barnet fyller seks år.

Opplæringen trenger ikke skje i offentlige skoler, men kan gis som hjemmeundervisning eller i privatskole.

Skal ha samme kvalitet

I den grad foreldrene ikke sender barna på skolen, påtar de seg et særlig ansvar for opplæringen, forteller professor Eivind Smith:

– Man har plikt til å sørge for opplæring av samme kvalitet, etter samme program som på skolen. Det skal skje på en slik mulighet at kommunene har mulighet til å følge med, sier Smith, som er ansatt ved institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Barns rett til opplæring er lovfestet, både i opplæringsloven og grunnloven. I opplæringsloven slås det fast at foreldre eller andre som har omsorgen for en elev kan straffes med bøter dersom barnet ikke får den pliktige opplæringen.

Spørsmålet er om disse reglene vil håndheves like strengt i den unntakssituasjonen Norge nå befinner seg.

– Det kan jeg ikke tenkte meg. I hvert fall så lenge man ikke vet hvor lenge dette varer. Vi lever åpenbart i en overgangssituasjon, sier Smith.

NEPPE STRAFF: Professor Jan Fridthjof Bernt tror ikke det er riktig å bruke pisken overfor dem som holder barna hjemme dersom skolene åpner. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Professor: Lite aktuelt å straffe

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, tror det nå er viktigere å hjelpe enn å bruke pisken mot foreldre som eventuelt ikke ivaretar barnas opplæringsbehov.

– Jeg tror det er lite aktuelt å bruke det virkemiddelet i denne sammenhengen, med mindre noen aktivt og uttrykkelig saboterer. En får ikke noe god hjemmeundervisning av å bøtelegge foreldrene deres. Da er det viktigere å snakke med foreldrene, hjelpe og gi veiledning, sier han.

Smith tror regelverket vil praktiseres annerledes til høsten, eller når landet ikke lenger befinner seg i en unntakstilstand.

– Da er det full fart tilbake i det vanlige regimet. For den lille gruppen som ikke sender barna på skolen da, vil de vanlige reglene gjelde, sier Smith.

Barnets beste

Camilla Herlofsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tror flere foreldre vil velge hjemmeundervisning i tiden som kommer, og at mange føler seg usikre på hva som er riktig å gjøre som forelder.

Hun mener samarbeidet mellom skoler og foreldre er ekstra viktig nå.

– Elver som strever mye, som kanskje har behov for spesiell kompetanse, vil kanskje vanskeligere kunne hjelpes hjemmefra, i og med at de kan trenge spesialpedagog, logoped, rutinene skolen gir og ulike pedagogiske hjelpemidler. Da er det viktig å diskutere om det er barnets beste å være på hjemme og ikke på skolen. Man må snakke med elevene også om dette, og få de på banen, sier hun.

Professor Smith mener foreldrenes mulighet til å oppfylle opplæringsplikten vil variere fra familie til familie.

– Det kommer veldig an på skolenivå. Selvsagt betinger dette at foreldrene er i stand til det utdanningsmessig, at de samarbeider godt med barnet og har tålmodighet, sier Smith.

TOMME PULTER: Førsteamanuensis Camilla Herlofsen tror flere vil holde barna hjemme selv om skolen åpner. Foto: Fredrik Varfjell

Spesielt bekymret for én gruppe

Det er kommunens ansvar å følge tilsyn med hjemmeundervisningen barn får. I notatet til ekspertutvalget skriver KS at det vil være «ressurskrevende» å ivareta dette tilsynsansvaret dersom et stort antall foreldre velger hjemmeundervisning fremover.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, vil ikke spekulere i om mange foreldre holder barna hjemme dersom skolene åpner helt eller delvis etter påske, men har følgende beskjed til foreldre:

– Smittevernhensynene ligger uansett til grunn for dimensjoneringen av skoletilbudet. Smittevernhensyn vil ikke legges til side ved en gjenåpning, sier Eide.

Han understreker at det uansett blir krevende for kommunene å sørge for god opplæring fremover, fordi undervisningen trolig vil foregå både digitalt og på skolen, samtidig som noen foreldre kan velge å holde undervisningen selv.

– Er det praktisk mulig å sikre at opplæringsplikten blir ivaretatt med en slik kombinasjonsløsning?

– Det er ingen tvil om at kommunene er spesielt bekymret for gruppen med utsatte barn, som i seg selv er en sammensatt gruppe. Hjemmesituasjonen til de ulike barna påvirker ekstra sterkt nå hvilket utbytte de får av opplæringen.

– Jo lenger skolene er helt eller delvis stengt, jo mer bekymringsfullt er det, spesielt for denne gruppen. Det er ingen grunn til å legge skjul på dette bekymringspunktet.

Ekspertutvalget som skal se på tiltak i barnehager og skoler leverte sin rapport til regjeringen fredag, men konklusjonene blir ikke offentlige før etter regjeringen har fattet sine beslutninger.

Solberg og co legger frem sine beslutninger om hvilke coronatiltak som skal gjelde etter påske onsdag 8. april.

Publisert: 06.04.20 kl. 18:22

