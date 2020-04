ØYNER HÅP: Erik Fleischer Tønjum er direktør på tradisjonsrike Fleischers Hotel på Voss. Han er fornøyd med regjeringens redningspakke for næringslivet. Foto: Helge Skodvin / VG

Både hotelldirektør og frisør lettet over statlig nødhjelp

Både frisør Tina Størkson og hotelldirektør Erik Fleischer Tønjum er lettet etter regjeringens økonomiske nødhjelp.

– Dette gjør at vi slipper å blø så mye økonomisk, at vi unngår konkurs, sier en fornøyd Erik Fleischer Tønjum til VG like etter at finansministeren og næringsministeren har presentert krisepakken for næringslivet.

Han kan vente seg en kompensasjon av uunngåelige faste kostnader per måned på rundt 80 prosent etter at omsetningen for det ærverdige hotellet på Voss falt som en stein i Vangsvatnet da coronakrisen inntraff.

Tønjum sto frem i VG i krisemåneden mars og fortalte om at dersom denne krisen blir langvarig, betyr det slutten på 150 års hotellhistorie i vestlandsbygda.

KREA10V: Tina Størkson (30) satset alt da hun startet frisørsalong i Bergen for to og et halvt år siden. Nå er salongen stengt og levebrødet hennes borte på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Men regjeringens krisepakke ga henne et lyspunkt i tilværelsen torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tøff sommer uansett

Nå øyner han et håp som han han slett ikke så så klart for 14 dager siden.

– Vi kommer nok til å blø uansett. Nå har vi faste utgifter på rundt én million kroner i måneden. Det hadde betydd konkurs uten kompensasjon. Når vi nå får 80 prosent kompensasjon i nødhjelp fra staten, skal vi unngå konkurs, sier hotelldirektøren til VG.

Han ser uansett for seg en knalltøff sommer da hotellet vanligvis har høysesong. Tønjum regner med en omsetningssvikt på 50 prosent også i juni og juli. Hotellet skal ut med rundt 2,5 millioner kroner i feriepenger i juni.

– Det blir tøft med null kroner inn fra midten av mars. Det er hvert år en utfordring for likviditeten i selskapet, i år blir det spesielt krevende, sier Tønjum som slett ikke utelukker at det fortsatt vil bli behov for hjelp fra staten for å klare forpliktelsene.

Uaktuelt med utbytte

– Finansminister Jan Tore Sanner oppfordrer sterkt til moderasjon både innen utbytte og bonuser?

– Vi er så «heldig» at det aldri har vært aktuelt å betale noe utbytte. Her er det viktigste å sette tæring etter næring. Jeg vil også oppfordre andre til å opptre med moderasjon. Det vil se veldig rart ut med store utbytter og høye styrehonorarer i bedrifter som mottar nødhjelp fra staten, sier Erik Fleischer Tønjum til VG.

Frisør Tina Størkson (30) kan ikke la være å smile for seg selv etter å ha hørt om regjeringens krisepakke direkte i bilradioen i hjembyen Bergen.

Hun driver sin egen salong, og er eneste ansatte. I VG 25. mars fortalte hun at hun måtte leve fra måned til måned.

– Nå er jeg lettet. Absolutt lettet, sier Størksen til VG.

– Jeg kunne ikke forvente meg mer enn 90 prosents kompensasjon selv om vi frisører i praksis fikk yrkesforbud den 12. mars, sier hun.

Den økonomiske nødhjelpen vil gjøre at foretaket hennes kan betale sine faste utgifter mer fortløpende enn den opphopningen av fire måneder med regninger ville medført til sommeren. Det er i alle fall det Størksen forventer.

– Nå gleder jeg meg faktisk til å sette meg mer inn i hva dette betyr for min del, sier frisøren til VG.

NHO-SJEF: Ole Erik Almlid uttrykte tilfredshet med regjeringens kontantstøtte eller nødhjelp til bedriftene - som ble presentert torsdag kveld. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix

– Kundene er borte

NHO-sjef Ole Erik Almlid har selv vært med og bidratt til utformingen av krisepakken for næringslivet. Men han peker på en utfordring.

– Det er en utfordring knyttet til ulik kompensasjonsgrad. Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen. NHO ønsker derfor ikke et skille mellom bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud, og andre bedrifter som er sterkt rammet av omsetningssvikt på grunn av krisen. Mange hoteller og restauranter har opplevd nær sagt det samme som om de skulle bli stengt ved lov; kundene er borte. Vi ønsker en likebehandling, og kommer til å fortsette å jobbe for det, sier Almlid.

IT-STYRING: Tom-Erik von Krogh-Martinsen og bedriften Checkd utvikler IT-baserte styringssystemer for byggeplasser. Foto: Privat

– Vokser for raskt

Daglig leder Tom-Erik von-Krogh-Martinsen i IT-bedriften Checkd as føler absolutt at han leder en sunn bedrift. Men får ikke på langt nær en slik andel av krisepakken som han mener er rettferdig. Poenget er at virksomheten hans vokser så raskt at det vil slå skjevt ut at omsetningstap i 2020 sammenholdes med omsetning året før.

– Alle bedrifter som har vokst mye siden starten i fjor, faller ut. Regjeringen belønner bedrifter som står stille eller gjør det dårligere. Vi har mange flere ansatte, flere kunder og høyere utgifter i 2020 enn i 2019. Altså straffes man for å vokse, beklager von Krogh-Martinsen.

Vekstbedrifter som hans, «treffes» ikke av krisepakken.

– Vi øker omsetning, antall ansatte og kundebase år etter år, men alle inntekter kjøres tilbake i selskapet for ytterligere vekst og videreutvikling. Vanligvis ville økningen vi kan vise til fra i fjor til i år være positiv overfor banker og investorer, men det slår helt feil ut i denne tiltakspakken, sier von Krogh-Martinsen.

Han håper siste ord ikke er sagt om krisepakken, som til uken skal behandles av Stortinget.

Publisert: 02.04.20 kl. 20:47

