DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år gammel. Foto: Privat

Drepte sønnen (15) etter overgrep: – Krysset fingrene for at det ikke skulle komme frem

GJØVIK TINGRETT (VG) Familiefaren sier i retten at han følte at sønnen hadde makt over ham etter overgrepene.

45-åringen fra Toten har erkjent både at han drepte sønnen Oscar André Ocampo Overn (15) og at han før den tid hadde begått flere seksuelle overgrep mot ham.

– Han har sittet med all trumfen og jeg har krysset fingrene for at han ikke skal si noen ting. Denne makten han hadde over meg. Den gikk ut over konsentrasjonen på jobb, ut over det meste. Det ble fortvilende, sier faren i retten.







– Jeg krysset fingrene for at det ikke skulle komme frem, fortsetter han.

Tiltalte forteller om hvordan han dagen før drapet ble konfrontert av moren til 15-åringen, hans daværende kone. Hun hadde fått vite hva som hadde skjedd.

– Jeg la meg paddeflat og spilte ut de kortene jeg hadde. Det kom som et sjokk på henne selvfølgelig, sier familiefaren.

– Planla å drepe

45-åringen sier at det ble klart for ham at familien kom til å gå oppløsning.

– For å redde fremtiden til de andre så skulle jeg ta livet av Oscar og meg selv, sier han i retten.

Tiltalte sier at han bestemte seg og begynte å planlegge drapet på sønnen. Han forklarer i detalj hvorfor han gjorde som han gjorde. Blant annet hvorfor han stripset igjen et vindu, en brannstige og en balkongdør ut fra et soverom.

– Det var for at hun ikke skulle kunne komme ned. For å kjøpe meg tid, forklarer han med henvisning til at han stengte guttens mor inne på soverom.

Etter å ha drept sønnen var 45-åringens plan at han skulle ta livet av seg selv.

På spørsmål fra aktor svarer tiltalte at han har stor gjennomføringsevne og gjennomfører det han har satt seg fore.

– Jeg stengte alle følelser ute den morgen. Det var kun fokus på å gjennomføre det jeg hadde planlagt, sier han.

I RETTEN: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter og bistandsadvokat Inger Marie Støen i tinghuset på Gjøvik like før retten ble satt tirsdag morgen. Foto: Vidar Ruud

– Angrer ikke

Tiltalte erkjente straffskyld for drap og delvis straffskyld for seksuelle overgrep da rettssaken mot ham startet tirsdag morgen.

Han forklarte i retten hvordan overgrepene utviklet seg over tid fra det han beskriver som «kiling». Han beskriver flere seksuelle overgrep som fant sted både i huset der familien bodde og på hytta.

– Jeg har kun gjort det i beste mening, selv om det er galt, sier han i retten.

Overgrepene han forteller om stemmer overens med dem som er beskrevet i en av postene i tiltalebeslutningen.

– Angrer du på at du tok livet at Oscar? spør aktor Thorbjørn Klundseter.

– Jeg angrer ikke på at jeg tok livet av Oscar, nei. Jeg angrer med på de seksuelle handlingene, at de skjedde. For hadde ikke det skjedd så hadde ikke drapet skjedd. Da hadde maktbalansen vært helt annerledes, svarer tiltalte.

– Du angrer ikke på at han er død og at det er du som har drept ham?

– Nei.

I løpet av dagen har retten fått høre hvordan familiefaren selv ringte til politiet og fortalte at «det lå en død gutt hjemme hos ham».

Sønnen, 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn, døde på sykehus 4. november i fjor. Da hadde han ligget i koma med store skader siden han ble kvalt at faren 9. oktober.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

