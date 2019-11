JOBBER FOR FORBUD: Grunde Almeland i Venstre vil homoterapien til livs. Foto: Frode Hansen, VG

Venstre-politiker vil ha homoterapi-forbud: Får melding fra folk som ber for meg

Et homoterapiforbud kan redde liv, mener Venstre-politiker Grunde Almeland (28). Men meldingene fra folk som vil be for at han skal bli heterofil, vil han ikke forby.

Nå nettopp







I desember skal Stortinget behandle forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som begge vil forby homoterapi i Norge. Praksisen, også kalt konverteringsterapi eller reorientering, har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

En av dem som ivrer for et forbud er Venstre-politiker Grunde Almeland, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Han forteller at det var tungt å vokse opp som homofil i en liten bygd på Vestlandet.

– Det var helt forferdelig. Du har blitt fortalt inderlig hele livet at det å være homofil er galt, og hørt ledere på aktiviteter du går på si at de er glade for at det ikke er noen homofile der, sier Almeland til VG.

Se VG-serien: Homoterapi

les også Homofile Ulf: Forsøkte å helbrede homofile

Vil ikke forby bønn

Motstanderne mot et forbud argumenterer for at det vil innskrenke religionsfriheten, ramme samtaler om legning og identitet. I en stortingshøring tirsdag fortalte Karl Rune Nilsen om samtaler og arrangementer han mener har hjulpet ham å være åpen om de «homofile følelsene» han helst vil bli kvitt. Flere av de kristne organisasjonene som møtte opp frykter at å be for at skeive skal bli heterofile kan bli forbudt.

– Det er en måte for dem å prøve å skitne til debatten, sier Almeland.

– Du har ikke tenkt til å forby at noen sier at de skal be for deg?

– Nei, men vet du hva, det får jeg ganske ofte meldinger om. Det skal de få fortsette med, men jeg har ikke så mye tro på at det kommer til å virke.

RING: Han ble 18 år gammel før han sa til noen at han er homofil. I sommer giftet Grunde Almeland seg. Foto: Frode Hansen, VG

KrF: Bryter med religionsfriheten

Almeland var 18 år gammel første gangen han sa høyt at han er homofil, etter mange år med fornektelse.

De siste årene har han jobbet for at Venstre skal støtte et forbud mot homoterapi, og fikk gjennomslag på et landsstyremøte i 2017. Nå prøver han å få med seg resten av regjeringen.

– Vi møtes jevnlig og snakker om alle mulige saker. Jeg har tatt det opp med de andre regjeringspartiene og vi diskuterer det, som vi gjør i alle saker vi har til behandling, sier Almeland.

Men han kan møte motstand hos Kristelig Folkeparti (KrF). I familie- og kulturkomiteen er det kun KrFs Jorunn Gleditsch Lossius som har varslet at hun er imot forslaget, som hun mener at det bryter med religionsfriheten.

– Går du rett i strupen på regjeringspartneren deres?

– KrF må nesten få svare for seg selv. Jeg er opptatt av er at vi må gjøre jobben som må til for at vi får et forbud på sikt, og at det treffer situasjonen i Norge godt. Det er mitt klare mål, sier Almeland.

Erna: Åpen for utredning

Som VG tidligere har skrevet, vil det alternativt bli foreslått en utredning av et forbud. Det vil Høyre gå inn for. Statsminister Erna Solberg sa mandag til Dagbladet at hun er åpen for en utredning:

– Jeg tror det hadde vært lurt å ganske raskt å få en grenseoppgang på de tilfellene vi har sett, om ikke de allerede ville vært rammet av forbudene vi har sett per dags dato. Noe av dette er helt horribelt å utsette andre mennesker for. Så er det greit å få en utredning, som det diskuteres nå på Stortinget, for dette er en komplisert sak, sa hun.

Ville valgt homoterapi selv

Almeland viser til dyster statistikk om skeives psykiske helse, og tror at et forbud mot homoterapi kan redde liv. Meldingene han får fra skeive som sliter, preger ham.

– Folk forteller at de har kommet ut som homofile, og reaksjonen til de rundt er at enten så mister du jobben, alle vennene dine og får ikke snakke med familien din, eller så går du i terapi og prøver å bli heterofil. Hvordan kan man si at det valget er frivillig? Hvis hele verdenen din er i ferd med å rase sammen og det eneste alternativet er å prøve å gå i terapi? sier han og fortsetter:

– Det er selvsagt, jeg ville gjort det selv.

Publisert: 12.11.19 kl. 10:37







Mer om