FANT SPOR AV VIRUS: Det er funnet spor av norovirus i et stort parti østers. Foto: Shutterstock

Flere syke etter østersmåltid – mistenker norovirus

Flere restaurantgjester i Oslo har blitt syke etter å ha spist deler av et parti på 1342 østers fra Norwegian Shores.

Selskapet antar at sykdomstilfellene skyldes det svært smittsomme noroviruset, som blant annet forårsaker oppkast og diaré.

Daglig leder Kristian Lier i Norwegian Shores bekrefter at de nå er i løpende dialog med Mattilsynet om sykdomstilfellene.

Han sier videre at de har solgt det aktuelle partiet til to distributører i Oslo-området.

Én av dem, Laks- og Vildtcentralen, har registrert sykdomstilfeller hos gjester ved tre restauranter i Oslo som har mottatt og servert deler av østersene forrige helg.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er fryktelig trist at dette skjer, men vi gjør vårt aller beste for å forhindre det. Dette er pionérarbeid og vi opererer i et vanskelig og ukjent farvann, sier Lier i Norwegian Shores.

Daglig leder Tom Nordby i Laks- og Vildtcentralen forsikrer at ingen har fått levert eller konsumert østers fra det aktuelle partiet etter varselet de mottok fra restauranten Lulu på tirsdag morgen.

– Basert på mistanke ble alt tilbakekalt og sperret før analyseresultatene forelå, sier Nordby.

– Spying, svetting og feber

Én av de rammede gjestene er André Nerheim, som fredag ettermiddag spiste på restauranten Lulu i Oslo sentrum.

På menyen, som bestemmes av kokken og tilbredes foran gjestene, sto blant annet østers.

— Det var en fin opplevelse med mye spennende smaker. Men på lørdagen begynte jeg å føle meg litt uggen. Likevel det slo ikke skikkelig til før på søndag, med både spying, svetting og feber, sier Nerheim.

BLE SYK: André Nerheim er en av flere gjester som har blitt syke etter å ha spist østersen som inneholdt spor av norovirus. Foto: Håvard Sæbø / LO Media

– Aldri spist østers før

Det tok likevel tre dager før han fikk svar på hva som var årsaken til symptomene. Da kom meldingen fra restauranten om at det var funnet spor av norovirus i østersen Nerheim hadde blitt servert.

– Jeg har aldri spist østers i hele mitt liv, og så inneholder den første jeg spiser dette viruset. Hva er oddsen?, sier Nerheim.

Problemene var imidlertid ikke over da de verste symptomene hadde gitt seg. Da begynte nemlig barna å bli syke.

Nerheim klandrer ikke restauranten for at han og barna ble syke, men mener at smittefaren i dette tilfellet er bekymringsverdig.

– Det sprer seg så raskt. Et godt eksempel: Barna mine var ikke syke på mandag, og da leverte vi dem i barnehagen.

Lulu: – Helt forferdelig

Daglig leder Sandra Kristiansen ved Lulu bekrefter at de har registrert to sykdomstilfeller.

– Vi synes dette er helt forferdelig, og fulgte umiddelbart våre rutiner for slike situasjoner. Da vi på tirsdag fikk en ny e-post fra noen som hadde spist hos oss på lørdag, tok vi kontakt med både leverandøren og Mattilsynet for å finne ut hva som kunne være smittekilden, sier Kristiansen.

Onsdag sendte restauranten ut en melding til gjestene som hadde spist hos dem 1. og 2. november, der de informerte om situasjonen.

