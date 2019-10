BRILLER TIL BESVÆR: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har fått støtte til databriller, men har tilbakebetalt etter at striden om brillestøtte til barn kom opp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hauglie fikk brillestøtte - har betalt tilbake 5 585 kroner

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fått dekket kostnadene til sine databriller, for 5 585 kroner. Etter den omstridte brillesaken har hun tilbakebetalt pengene.

Hauglie er i storm etter NAV-skandalen. Brillesaken ligger også på hennes bord og nå slår den personlig inn:

Finansdepartementet har fått spørsmål fra SV om noen i regjeringen de siste seks årene har fått støtte til databriller (terminalbriller/jobbriller).

Det har utløst en gjennomgang som viser at Anniken Hauglie har fått støtte til briller. Tidligere statsråd og nåværende stortingsrepresentant, Bård Hoksrud (Frp), er den andre.

Hoksrud bekrefter onsdag ettermiddag overfor VG at han også vil tilbakebetale pengene.

– Umusikalsk

– Jeg er blant dem som trenger terminalbrille fordi jeg bruker mye tid foran PC-en. Utgiftene til disse ble refundert av departementet. De brillene jeg ofte bruker til vanlig, er mine ordinære briller og naturligvis betalt av meg selv, sier Anniken Hauglie til VG.

– I lys av forslaget i statsbudsjettet, og spørsmålet fra Stortinget, var det umusikalsk av meg å benytte meg av muligheten til å få refundert utgiftene til terminalbriller, selv om jeg trenger brillene til jobben. Derfor har jeg betalt tilbake det jeg opprinnelig fikk dekket. Dette vil jeg orientere Stortinget om, sier hun til VG.

– Det er en ordning som er lovlig og som brukes både i det offentlige og i private bedrifter. Hvorfor betaler du likevel tilbake pengene?

– Jeg vet at ingen lover eller regler er brutt, men jeg har vært umusikalsk. Det beklager jeg, sier Hauglie.

I statsbudsjettet foreslo regjeringen en omstridt endring i ordningen «Briller til barn/ungdom under 18 år».

Det foreslås at det settes en øvre grensen på 1200 kroner per brillepar for ordinære briller, og 2400 kroner per brillepar for ekstra tilpassede.

– Trenger databrille

Etter kritikken som har kommet, har arbeids- og sosialminister Hauglie forsikret at de forsikret at de vil gi unntak for barn med spesielle behov.

Arbeidstakere som jevnlig arbeider foran en dataskjerm har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til å få en synsundersøkelse og databriller, dekket av arbeidsgiver.

– Politisk ledelse i departementene er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Men departementene kan, og vil, tilrettelegge for en hensiktsmessig arbeidsplass, også for politisk ledelse. Det kan for eksempel dreie seg om å ivareta individuelle behov knyttet til kontormøblement, som heve- og senkepult, datautstyr, terminalbriller og lignende. Dette er en ordning som den enkelte arbeidsgiver administrerer og finansierer selv, sier hun.

Hauglie opplyser at hun fikk refundert 4 390 kroner til brilleglass, pluss synstest og tilpasning – totalt 5 585 kroner. Summen ble refundert av departementet.

Hoksrud bekrefter overfor VG at han har fått dekket utgiftene til databriller og at han nå vil betale tilbake.

Hoksrud bekrefter

– Jeg har forholdt meg til reglene som gjelder for alle norske arbeidstakere. Men jeg ser at det kan oppleves urettferdig at en statsråd får dekket briller, og vil derfor betale tilbake det brillene kostet, sier Hoksrud.

VONDT I HODET: Bård Hoksrud sier han begynte å slite med synet og hodepine i fjor høst. Foto: Tore Kristiansen

Han forklarer hvorfor han fikk dekket brillekjøpet.

– I fjor høst da jeg var landbruksminister begynte jeg å se dårligere, og hadde mye vondt i hodet. Jeg snakket med departementet og bedriftshelsetjenesten, og endte hos optiker på Specsavers. Synstesten der avklarte at jeg trengte databriller. I Norge er det helt vanlig at arbeidsgiver betaler for hjelpemidler de ansatte trenger for å kunne gjøre jobben sin. Jeg sjekket selvsagt dette med departementet, og fikk beskjed om at dette var noe de dekket.

Hoksrud var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra oktober 2013 til juni 2015 og landbruks- og matminister fra august 2018 til januar 2019.

