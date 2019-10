SONING BLE STOPPET: En kvinne på Vestlandet ventet på å sone en dom for bedrageri da hun fikk beskjed om at NAV kunne ha gjort feil. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fikk NAV-soning stoppet: – Var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig

I august i år ble en kvinne på Vestlandet dømt til 21 dagers fengsel for bedrageri, men saken ble stoppet fordi NAV kunne ha gjort feil.

– Det har vært en enorm påkjenning helt siden jeg fikk beskjed om at jeg måtte betale inn pengene. Det er store summer når du har lite, sier kvinnen til VG.

I august i år ble en kvinne på Vestlandet dømt til 21 dager i fengsel for bedrageri i Jæren tingrett. Kvinnen ble dømt for urettmessig å få utbetalt over 140.000 kroner fra NAV.

Saken hennes går tilbake til juni 2015 da kvinnen reiste til Sør-Europa. Hun sliter med helsen og mottar arbeidsavklaringspenger. Når hun er i et varmt land, mener hun helsen er bedre.

Kvinnen har flere ganger i perioden juni 2015 til juli 2017 reist nettopp hit. 04. april 2018 ble saken anmeldt. Over ett år senere var saken hennes oppe i retten og kvinnen tilsto.

– Jeg hadde blitt konfrontert med at jeg hadde vært på reise de og de datoene, og det stemte jo. Det var derfor jeg tilsto, sier hun.

Kvinnen ventet på å sone dommen, men så fikk hun en uventet telefon:

– 4. oktober fikk jeg en telefon fra kriminalomsorgen, som fortalte at saken min hadde stoppet opp – de var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig. Så ringte jeg til domskontoret som fortalte at Riksadvokaten skulle ta over saken, sier kvinnen.

Oppmerksom politiadvokat stoppet saken

Politiadvokat på saken, Emilie Lyngstad Netteland i Sør-Vest politidistrikt, bekrefter at kvinnens soning ble utsatt.

– Det ble sendt ut et brev fra NAV til politiet angående denne saken. Jeg besørget at noen fra politiet kontaktet kriminalomsorgen slik at de avventet soningsinnkalling til vi fikk avklaring på rettstilstanden, sier hun.

Statsadvokat Ingrid Wirum hos riksadvokaten sier at de på generell basis kan bekrefte at de er kjent med at politiet på bakgrunn av brev fra NAV 18. september i år har stoppet soningsinnkallinger.

– Vi kan ut fra personvernhensyn ikke gå inn i enkeltsaker, opplyser hun.

