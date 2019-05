DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) om lag to timer før hun trolig ble drept. Foto: POLITIET

Varhaug-tiltalte: Syklet rundt og så etter folk å drepe

JÆREN TINGRETT (VG) 18-åringen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) har i avhør forklart at han ønsket å bli tatt for ugjerningen.

I avhør 7. august og 8. august, en drøy uke etter drapet, forklarte tiltalte seg utfyllende om hva han hadde gjort.

Han fortalte blant annet at han på dagen før drapet skjedde begynte å få tanker om at han skulle drepe noen.

– Tankene bare slo inn. Jeg har sagt det kunne være hvem som helst, men ikke noen kjente selvfølgelig, sier tiltalte i avhøret.

MINNESTED: Det ble lagt ned blomster, lys og bamser på gangveien der Sunniva Ødegård ble funnet drept i fjor sommer. Foto: Trond Solberg

Søkte på «hvordan drepe?»

Han peker også ut et industriområdet han sier han vurderte som et sted å drepe noen.

– Grunnen til at jeg ikke gjorde det der var at det ikke var folk der. Jeg tok noen turer dit i løpet av dagen. Jeg syklet rundt og så.

– Hva så du etter? spør avhøreren.

– Personer.

– Så du etter personer du kunne drepe?

– Ja.

I avhør har tiltalte også forklart at han var opptatt av at personen skulle dø raskt, og at søkte på internettet for å finne ut hvordan han skulle drepe.

pullquote – Hva søkte du på da? spør avhøreren.

– Hvordan drepe eller noe sånt, svarer mannen.

les også Varhaug-drapet: Like etter denne selfien ble Sunniva (13) drept

– Søkte etter overgrepsmateriale

I retten torsdag ble han også spurt om han hadde sett på noe som handlet om drap.

– Jeg har sett på, men jeg kan ikke kommentere hva slags videoer. Jeg synes det var ubehagelig å se på videoene, men gjorde det likevel, sier tiltalte.

Aktor Nina Grande trekker frem flere konkret videoer som etterforskningen har avdekket at tiltalte har sett. Ifølge statsadvokatens beskrivelser inneholder filmene grov vold, tortur og drap.

Etterforskerne mener dessuten tiltalte har gjort en rekke søk etter overgrepsbilder av barn på sin PC. Selv nekter han for at han har gjort dette, og hevder at må ha blitt hacket

18-åringen er også tiltalt for å utsatt Sunniva Ødegård for en seksuell handling, enten før eller etter at hun døde.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Meningen var at jeg skulle havne i fengsel

Påtalemyndigheten mener Sunniva Ødegård var midt en telefonsamtale da hun ble angrepet av den da 17 år gamle gutten.

– Hun var midt i en samtale. Jeg trykte av samtalen, sa han i avhøret som ble spilt av i retten torsdag.

Bakgrunn: Siktet 17-åring tilstår drapet på Sunniva (13)

Videre forteller tiltalte at Sunnivas far ringte tre eller fire ganger, noe han skjønte fordi det lyste «pappa» på displayet.

18-åringen forklarer at han la på gjennom å trykke på låseknappen på telefonen, og at han etter hvert kastet den.

– Meningen var at jeg skulle havne i fengsel så jeg tenkte ikke noe på det, sier han i avhøret.

Senere gjentar han seg:

– Tingen var egentlig at jeg skulle komme i fengsel for å slippe å være alene.

Dro tilbake til åstedet

Etter at han hadde drept Sunniva Ødegård har tiltalte forklart han dro hjem.

– Jeg tok av klærne som jeg forsøkte å skjule for far, tok en dusj, tok på nye klær, gikk opp, sa tiltalte i avhør.

Han fortalte politiet at han var redd og hadde angst som kjentes ut som en klump som dunket og slo og stakk i brystet.

Påtalemyndigheten mener tiltalte dro tilbake til åstedet igjen etter å ha vært hjemom.

– Hva gjorde at du bestemte deg for å dra ned igjen?

– Fordi ting ikke var gjort helt ferdig. Hun lå der. Jeg ville legge henne et sted de kunne finne henne fort.

– Hva tenkte du da du kom hjem?

– Jeg tenkte aldri at det kom til å bli så stort. At hun var 13 år. Fikk dårlig samvittighet.

– Når ble du klar over at hun var 13 år?

– Dagen etter.

FORSVARERE: Advokatene Tor Inge Borgersen og Aleksander Barkved Steinsvåg representerer den tiltalte 18-åringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ville bort

18-åringen har forklart politiet at deler av motivet for at han drepte Sunniva Ødegård var at han ønsket å «komme seg bort».

Onsdag fortalte tiltalte selv i retten at han etter at han ble innlagt på psykiatrisk sykehus i slutten av mars har fått diagnosen schizofreni.

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener ifølge Stavanger Aftenblad at drapet ble begått i en rusutløst psykose. I retten har tiltalte forklart at han de siste par årene før drapet utviklet et rusproblem.

Nekter straffskyld

Retten besluttet å spille av deler av politiavhørene med tiltalte fordi han i retten slet med å huske ting han tidligere har forklart seg om.

Den tiltalte 18-åringen erkjente å ha begått drapet da rettssaken mot ham startet onsdag. Han erkjenner imidlertid ikke straffskyld fordi han mener han var utilregnelig.

Mannen har forklart at 13-åringen fra Varhaug var et tilfeldig offer som han møtte på etter at han hadde «fått for seg at han ville drepe noen».

Rettssaken mot mannen startet onsdag og går over fire uker i Jæren tingrett i Sandnes.

Publisert: 16.05.19 kl. 10:19 Oppdatert: 16.05.19 kl. 14:25