Trond Giske og Haddy Njie: Slik blir bryllupet

Trond Giske (52) og Haddy Njie (39) gifter seg i Nidarosdomen lørdag. Moren og søsteren skal dirigere og spille i kirken. Ingrid Gjessing Linhave er en av tre forlovere.

Klokken 15.30 lørdag skal Trond Giske og Haddy Njie gifte seg i trønderhovedstadens storstue.

120 gjester er invitert og paret ser stadig opp mot himmelen. Foreløpig forteller værmeldingene om sol.

– Meldingene har variert og gjestene må være forberedt på at i Trondheim kan man få alle årstider i løpet av samme dag, sier Giske til VG.

Etter vielsen bærer det av sted til ekte trødersk låvefest, på en gård på utsiden av Trondheim.

Paret fortalte til VG i januar, at det skulle bli bryllup på forsommeren, i Nidarosdomen, men for å få domen som ramme for et bryllup, må man være tidlig ute.

– Vi la inn bestilling for over ett år siden, så vi var hemmelig forlovet en stund, sier han.

Selve vielsen er det tidligere biskop og venn, Tor Singsaas, som skal stå for. Nær familie skal bidra med musikk, blant annet Giskes 84-årige mor, som er musikkpedagog og dirigent.

– Mamma skal dirigere og min søster skal også spille bratsj, sier Giske.

– Du har et nært forhold til Nidarosdomen; men de som ikke vet det, kan oppfatte valget som litt pompøst?

– Nidarosdomen er kirken som står meg nærmest. Mamma er organist, sanger og dirigent og har jobbet mye med musikken i Nidarosdomen gjennom hele oppveksten min. Foreldrene mine giftet seg her og begge mine døtre er døpt her. Jeg gikk på Trondheim katedralskole, som har domen som sin kirke.

GIFTER SEG HER: Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Hvor kristen er du?

– En av de fine sidene med kristendommen er at man ikke graderer kristenhet. Jeg er kristen, døpt og medlem, men jeg er ingen hyppig kirkegjenger, sier Ap-politikeren.

De ble kjærester i 2014. Våren 2016 ble de foreldre til ei lita tulle, Maria, som er blitt tre år og så bestemt at hun har bestemt at hun ikke skal være brudepike.

Haddy Njie og Giske har vært i Trondheim for å stelle i stand på låven og alt annet som må organiseres i forbindelse med et bryllup.

– Jeg gleder meg veldig til å feire med nære venner og familie. Det føles fint å kunne gjøre det i Nidarosdomen, som Trond og familien har så nært forhold til og som jeg også har blitt så glad i, og der Maria er døpt, sier Njie.

Hun sier hun har fått et hjertevarmt møte med hans Trondheim.

– Det kommer stadig folk bort og gratulerer oss. Å være i Trondheim er som å være omgitt av en eneste stor og varm svigerfamilie, sier hun til VG.

Giske har valgt sin venn og politikerkollega i Trondheim, Tore Nordseth, som forlover. Nordseth er gift med Trondheim-ordfører Rita Ottervik, som også skal delta i bryllupet.

Njie skal ha to forlovere: Venninne og kollega Ingrid Gjessing Linhave og venninnen Linn Halstensen, som er daglig leder i managementselskapet Plan-B.

VENNER: Ingrid Gjessing Linhave og Haddy Njie fotografert i forbindelse med TV-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon i 2018. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Etter de er blitt gift, bærer det av sted til en gård rett utenfor Trondheim, hvor de har pyntet i flere dager.

Maten er lokal og drikken fra det lokale polet.

– Vi har dekket opp på låven. Det blir lokal trøndersk mat, lapskaus med kjøtt fra gården, sjømat fra Trøndelag og lokal spekemat. Og kakebord som venner bidrar med på dugnad.

– Låvefest og Trøndelag, det høres også ut som innelommedrikke og karsk?

– Vi skal ihvertfall stå for kaffen, ler han.

– En rett skiller seg ut, sier Giske:

– Familien til Haddy har laget en fantastisk god gambisk gryte.

Blant gjestene er partisekretær Kjersti Stenseng i Ap, sammen med sin mann, nylig avgått idrettspresident, Tom Tvedt.

Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Ap-nestleder Hadia Tajik er invitert i bryllupet. I etterkant av prosessen i partiet, hvor Giske måtte gå av, har han anklaget Tajik for å ha bidratt til å eskalere saken.

Njie har en omfattende karriere bak seg, blant annet som sanger, journalist og programleder.

Hun har hele tiden stått opp for sin samboer, både da metoo-sakene dukket opp og han måtte gå av som nestleder i Ap i januar 2018. Og etter at dansevideoen ble offentlig kjent.

Hun skrev blant annet et meget engasjert brev til partileder Jonas Gahr Støre.

– Jeg gleder meg veldig til å gifte meg med Haddy - fordi hun gjør meg lykkelig. Og fordi hun er snill, klok - og sterk, sier Giske.

Fredag kveld tyvstartet de med et treff på et utested i Trondheim.

Lørdag blir det party og ikke politikk.

Eller; med den gjestelisten, ligger det nok an til at flere politiske saker blir pratet om rundt bordene: Blant partivenner som er invitert er Ingvild Kjerkol, Eva Kristin Hansen, Knut Storberget, Ingalill Olsen, Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Jorodd Asphjell, Tore O. Sandvik, Cecilie Myrseth og Sverre Myrli.

– Vi gleder oss til å ha det gøy med så mange venner, sier Giske, som lørdag blir gift for første gang.

