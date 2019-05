Ektepar knivranet i egen bolig

Et ektepar i 40-årene våknet natt til mandag opp til at to personer hadde tatt seg inn i hjemmet deres. Politiet etterforsker saken som grovt ran.

– Det var to gjerningspersoner. Ekteparet, som er i 40-årene, skal ha blitt truet med både kniv og knyttneve, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til VG.

Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokken fem natt til mandag. Politiet forteller at det ble en konfrontasjon mellom de to gjerningspersonene og ekteparet.

Beboerne skal ikke ha blitt fysisk skadet.

– Gjerningspersonene kom seg unna ved å ta bilen til ekteparet. En mann i 20-årene ble pågrepet rundt klokken 10.30 mandag. Han er mistenkt for å være en av to gjerningspersoner, sier Knudsen.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hvordan de fant den pågrepne.

Gjerningspersonene stjal en PC, bil og diverse nøkler. Bilen ble funnet mandag formiddag. Politiet etterforsker saken som et grovt ran, og jobber nå med avhør av involverte.

Publisert: 20.05.19 kl. 11:15