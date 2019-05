Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er skuffet eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs (Frp) uttalelser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes fra Sylvi Listhaugs bord

Kreftforeningen mener at Sylvi Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister etter at hun sa at «folk må få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de vil».

NTB

Det skriver ABC Nyheter.

– Vi mener rollen bør flyttes til noen som har større engasjement for og forstår viktigheten av folkehelsearbeid. En som forstår at det er mye bedre å forebygge sykdom enn det er å reparere etterpå, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Bakgrunnen er eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs (Frp) uttalelser til NRK søndag, hvor hun blant annet sier at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt så mye de vil». Listhaug uttalte også at hun ikke har planer om å være moralpoliti, og at hun ikke kommer til å fortelle folk hvordan de skal leve livene sine.

Ryel reagerer på at Listhaug peker på ting man vet øker risiko for en rekke alvorlige sykdommer, og sier at det er greit.

– Vi er både skuffet og litt forundret over at hun har uttalt seg slik, fordi rollen som folkehelseminister er å jobbe med risiko for sykdom og å tilrettelegge for at folk kan leve best mulig liv, med best mulig helse, sier hun.

Publisert: 06.05.19 kl. 22:15