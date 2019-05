DØDE AV RABIES: En kvinne i 20-årene som har vært innlagt på Førde sentralsykehus med rabiessmitte, døde mandag kveld. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kvinne døde av rabies – flere helsearbeidere vaksinert

FØRDE (VG) Et knippe helsearbeidere i Førde kommune har blitt vaksinert etter kontakt med den rabiessmittede kvinnen, som døde mandag.

Det sier kommuneoverlege Øystein Furnes til VG.

– Selv om vi vet at smittsomheten er ekstrem lav, så kan utfallet være veldig alvorlig. Ser vi at her kan det kan være en teoretisk sjanse, så har vi tilbudt vaksine. Heldigvis er det ikke så mange, men noen har det vært, sier han, og legger til at det er snakk om mellom fem og ti personer i kommunen.

Kvinnen i 20-årene, som er hjemmehørende i Sogn og Fjordane , døde mandag kveld som følge av den svært alvorlige virussykdommen.

LEGE: Kommuneoverlege Øystein Furnes er opptatt av å informere om rabies, uten å skape panikk. Foto: Gisle Oddstad, VG

– En belastning

Helsepersonell har ikke fått tilbud om oppfølging av psykolog, ifølge Helse Førde . Men der det har vært kontakt med den rabies-smittede kvinnen, har personalet vært gjennom intervjuer og vaksine er blitt vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Furnes sier videre at han er opptatt av å informere uten å skape panikk.

– Vi vet jo at dette er veldig lite smittsomt, men samtidig så er det sånn at hvis du har vært i kontakt veldig tett, særlig i arbeidssammenheng, så forstår vi at det er en belastning.

Bitt av hund

Kvinnen ble bitt av en hund på reise i Sørøst-Asia for vel to måneder siden. Etter dette ble hun gradvis dårligere.

Hun skal først ha oppsøkt lege, før hun etter noen dager ble innlagt på Førde sentralsykehus, som fikk kjennskap til hundebittet i forrige uke.

Torsdag ble prøver fra kvinnen sendt til analyse hos det svenske Folkhälsomyndigheten, og lørdag kom bekreftelsen på at hun var smittet av rabies.

Mandag døde hun fredelig med den nærmeste familien rundt seg.

Vil skjerme kvinnen

Hverken Furnes eller fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde vil kommentere hvilket land i Sørøst-Asia kvinnen ferierte i.

VG har spurt om kvinnen ble vaksinert før eller etter hendelsen, og om hvor på kroppen hun ble bitt, men fagdirektøren sier at de heller ikke kan svare på dette.

– Vi går ikke ut med noen opplysninger om noe som helst i forløpet, sier Hunskår Vingsnes, og legger til:

– Vi har medfølelse med de pårørende som har måtte gå gjennom det her og er i en tung tid.

FAGDIREKTØR: Trine Hunskår Vigsnes i Helse Førde. Foto: Gisle Oddstad, VG

VG har stilt flere spørsmål rundt kvinnens omgang med andre personer før symptomene meldte seg.

– Generelt kan jeg si at når tilstanden er så lite smittsom fra menneske til menneske, er det ikke mye hensyn eller bekymring rundt yrke, sier Hunskår Vingsnes.

– Hvorfor vil dere ikke kommentere saken nærmere, ikke engang om kvinnen skal sendes til obduksjon?

– Vi slår ring om pasienten og gir ingen info om forløpet. Det er beslutningen.

En ressurs fra kommunens kriseteam bistår de pårørende, opplyser rådmann Lise Mari Haugen i en SMS til VG.

Flere i reisefølget

Ifølge Helse Førde skal også andre personer i det samme reisefølget, ha vært i kontakt med den samme hunden. Disse personene er hjemmehørende i andre fylker.

– Smittevernansvarlige i deres respektive hjemkommuner er varslet, har Hunskår Vingsnes tidligere opplyst i en pressemelding.

Kommunelege Furnes sier til VG at han ikke vet om andre kommuner har sendt inn rabiesprøver av de andre personene i reisefølget.

Ifølge Folkehelseinstituttet blir disse personene fulgt opp av det lokale helsevesenet for å sikre at de som trenger det får forebyggende behandling mot sykdommen.

Publisert: 07.05.19 kl. 12:54 Oppdatert: 07.05.19 kl. 13:20