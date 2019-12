ÅSTEDET: En krimtekniker var på plass på åstedet sent mandag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Politiet etterforsker Hokksund-dødsfall som drap

Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen som døde i Hokksund ble utsatt for en kriminell handling.

Mandag kveld ble en mann i 70-årene funnet hardt skadet på gaten i Hokksund sentrum, kort tid senere ble han erklært død.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen har blitt utsatt for en kriminell handling, jeg kan ikke gå nærmere inn i detaljene på hva obduksjonsrapporten sier, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet etterforsker saken som drap, og får onsdag bistand fra Kripos.

– Vi bistår med teknisk og taktisk etterforskning, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

Det er fortsatt ikke pågrepet noen gjerningsperson. Politiadvokaten sier de jobber med full styrke for å finne ut hva som har skjedd.

– Målet er selvsagt å kunne gi de pårørende et svar på hva som er bakgrunnen for hendelsen. Vi har innhentet videodokumentasjon, tatt imot og gått gjennom tips, og har gjennomført en rekke vitneavhør, sier hun.

Politiet sier videre at de jobber ut fra ulike teorier, men at det ikke er noe som tilsier at han er et tilfeldig offer.

I forkant av drapet var mannen ute og gikk tur med hunden sin, og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke like etter klokken 19. Rundt 37 minutter senere mottok politiet en melding fra AMK om at de hadde rykket ut til en eldre mann som var funnet med skader.

Avdøde ble funnet ved en trafikkert vei.

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker kommune sier til VG at de setter lit til politiet om å få klarhet i hva som har skjedd.

– Det psykososiale kriseteamet i kommunen stiller opp, og de pårørende velger selv om de vil bruke tilbudene fra kommunen, sier kommunedirektør Trude Andresen.

