IKKE FORNØYD: – Resultatene fra SINTEFs undersøkelse viser at det mangler systematikk i oppfølgingen av en sårbar pasientgruppe, sier helseminister Bent Høie (H). Foto: Krister Sørbø, VG

Rutinesvikt i kommuners oppfølging av selvmordsforsøk

Personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, har høy risiko for nye selvmordsforsøk. Flesteparten av kommunene har store mangler i rutinene for oppfølging av mennesker i selvmordsfare.

Nå nettopp

4000 til 6000 personer behandles i det norske helsevesenet for selvmordsforsøk årlig, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging.

Personer som har vært innlagt etter selvmordsforsøk, har en klart forhøyet risiko for nye selvmordsforsøk, særlig det første året etter utskrivelse, og den første tiden spesielt.

VG kan i dag fortelle at i majoriteten av norske kommuner står det dårlig til med de skriftlige rutinene og prosedyrene i arbeidet med å følge opp personer som har forsøkt å ta sitt eget liv (se faktaboks).

TALL FRA RAPPORTEN Siden 2007 har SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig samlet inn data fra norske kommuner om deres arbeid innen psykisk helse og rus. Tallene fra 2019 viser følgende: 28 prosent har skriftlige rutiner for samarbeid med spesialisthelsetjenesten for oppfølging ved utskrivelse etter selvmordsforsøk.

43 prosent av kommunene oppgir at de har skriftlige rutiner/prosedyrer for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk.

24 prosent oppgir at de har skriftlige rutiner/prosedyrer for oppfølging av personer etter overdose.

25 prosent har skriftlige rutiner/prosedyrer for oppfølging av personer med selvskadingsproblematikk.

Det viser SINTEFs ferske rapport Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019.

Helseministeren: Ikke fornøyd

Basert på tallene fra rapporten har VG har spurt helseminister Bent Høie (H) om han er sikker på hvorvidt kommunene følger denne pasientgruppen godt nok opp.

– Resultatene fra Sintefs undersøkelse viser at det mangler systematikk i oppfølgingen av en sårbar pasientgruppe. Det er jeg ikke fornøyd med, skriver Høie i en e-post til VG.

– Fordi vi vet at det lettere skjer feil der rutiner og systemer mangler, og at risikoen for feil er større i overgangene mellom tjenester.

TALL FRA RAPPORTEN: DÅRLIGST I SMÅ KOMMUNER: Har skriftlige rutiner/prosedyrer for samarbeid med spesialisthelsetjenesten for oppfølging ved utskrivelse etter selvmordsforsøk: Kommuner med færre enn 2000 innbyggere: 19 prosent

2000–5000 innbyggere: 25 prosent

5000–10.000 innbyggere: 27 prosent

10.000–20.000 innbyggere: 30 prosent

20.000–50.000 innbyggere: 28 prosent

50.000 eller flere innbyggere: 53 prosent

Bydeler i Oslo: 47 prosent Har skriftlige rutiner/prosedyrer for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk: Kommuner med færre enn 2000 innbyggere: 36 prosent

2000–5000 innbyggere: 37 prosent

5000–10.000 innbyggere: 36 prosent

10.000–20.000 innbyggere: 52 prosent

20.000–50.000 innbyggere: 51 prosent

50.000 eller flere innbyggere: 67 prosent

Bydeler i Oslo: 60 prosent

Han legger til at forskrift om kvalitet og ledelse særlig peker på risikoen for svikt ved samhandling som et område tjenestene skal ha oppmerksomhet på.

Tilsynsmyndighetene vet ikke

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for å følge med på om kommunene gir forsvarlige tjenester til sine innbyggere.

De kan ikke si noe konkret om hvordan kommunene følger opp personer som har forsøkt å begå selvmord.

IKKE UNDERSØKT: I 2017/18 var det landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Selvmord var ikke et av de temaene som ble spesielt undersøkt, opplyser Helsetilsynet. Foto: Christian Thomassen / Scanpix

Det opplyser Anne Myhr, avdelingsdirektør for Helsetilsynets kommunale helse- og omsorgstjenester, i en e-post til VG.

– Er myndighetene sikre på at kommunene på adekvat vis følger opp personer etter selvmordsforsøk? Kan det fastslås?

– Kommunene er selv ansvarlige for egne tjenester og skal ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser styre sine ressurser mot å gi egne innbyggere tjenestene de har krav på, svarer Myhr.

Helsedirektoratet: Må ha mer oversikt

Den ferske rapporten viser at syv av ti kommuner ikke har skriftlige rutiner for sitt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i oppfølging av en pasient som skrives ut etter et selvmordsforsøk.

VIL HA MER OVERSIKT: Tor Erik Befring, fungerende direktør for avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet. Foto: Eline Korsnes Sundal / Helsedirektoratet

– Det er for lite. Vi må ha mer oversikt over hvem som gjør hva, sier Tor Erik Befring, fungerende direktør for avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

– I verste fall betyr det at spesialisthelsetjenesten ikke aner hvem i kommunen de skal ta kontakt med når de skriver ut en person som har forsøkt å ta sitt eget liv.

Men det er ikke bare rutinene for samarbeid med spesialisthelsetjenesten som mangler.

Bør utarbeide oppfølgingsplan

Rapporten viser at det står dårlig til også i samhandlingen internt, mellom kommunens egne tjenester. Seks av ti norske kommuner ikke har etablert skriftlige rutiner for oppfølgingen av personer som har forsøkt å begå selvmord.

Sistnevnte tall er omtrent like lavt som SINTEFs undersøkelser for 2017 og 2018 viste.

– Det er ikke tvil om at det er forbedringspotensial også her, sier avdelingsdirektør Befring i Helsedirektoratet.

FORNØYD OG MISFORNØYD: Gunn Marit Helgesen (H) i KS hadde trodd enda færre kommuner hadde nedfelte rutiner for oppfølging av mennesker i selvmordsfare. Samtidig ser hun at mange kommuner kan bli bedre. Foto: Frode Hansen, VG

Det er leder Gunn Marit Helgesen (H) i Kommunesektorens organisasjon, KS, enig i. Men hun har en annen tilnærming til hovedfunnet i undersøkelsen:

– Jeg synes faktisk ikke det er så aller verst at 43 prosent av kommunene har nedfelte rutiner for oppfølging av mennesker i selvmordsfare. Det er kanskje bedre enn man kunne frykte, sier Helgesen til VG.

Hun synes det er «veldig bra» at kommunene har formaliserte rutiner.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at kommuner som ikke har dette skriftlig – ikke har rutiner i det hele tatt, nyanserer KS-lederen.

I Helsedirektoratets detaljerte veileder for kommunene om selvmordsforebygging vies et eget kapittel til følgende:

Kommunene bør utarbeide en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvmordsforsøk.

Helsepolitiker: Kommunene svikter

– Er det en pasientgruppe der det er totalt uakseptabelt med manglende rutiner og oppfølging, så er det denne gruppen.

Det sier Kjersti Toppe, Sp-politiker i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og selv lege. Hun er slett ikke imponert.

TYDELIG: – Denne undersøkelsen avdekker at altfor mange kommuner ikke har noen systematikk i arbeidet for mennesker i selvmordsfare, sier Kjersti Toppe (Sp). Her avbildet i desember med partikollega Per Olaf Lundteigen. Foto: Frode Hansen / VG

– Dette er altfor dårlig. Det er et stort paradoks at når man har stor debatt om handlingsplaner og samhandling, så svikter kommunene på det aller mest opplagte, sier hun.

– Denne undersøkelsen avdekker at altfor mange kommuner ikke har noen systematikk i arbeidet for mennesker i selvmordsfare.

Hun er redd for at dette fører til at disse pasientene faller mellom mange stoler og behandlingsnivåer.

Toppe er klar på at det må settes følgende mål: Alle kommuner skal ha rutinene på plass.

– Her trengs det rutiner og systematikk. Og det trengs en konkret plan for hvordan dette skal iverksettes.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Publisert: 04.02.20 kl. 14:21

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser