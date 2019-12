HOTELLEIER: Petter Stordalen, her på Amerikalinjen i oktober. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

DN: Stordalen får skattesmell på 161 millioner

Ifølge næringslivsavisen har hotellkongen tatt ut en halv milliard i utbytte uten å skatte av det. Ifølge avisen fører en ny vurdering fra Skatteetatens til en skattesmell på 161 millioner kroner.

Dagens Næringsliv melder søndag at Petter Stordalen står oppført med null i inntekt fra 2015-2017, samtidig som han har tatt ut nær en halv milliard kroner i utbytte fra holdingselskapet Strawberry Fields og antatt at dette skulle være skattefritt.

Ifølge avisen har Skatteetaten nå endret Stordalens ligning og klassifisert utbyttet i 2018 og 2019 som skattepliktig inntekt, noe som skal øke Stordalens skateregning med 161 millioner kroner.

Stordalen svarer ikke på DNs spørsmål om ligningen, men viser til finansdirektør Mads Bereder Koch i Strawberry.

– Petter har gitt myndighetene nok informasjon til å foreta en vurdering, og deres vurdering er at inntekten skal oppjusteres, sier Koch i en e-post til avisen.

Ifølge DN er overskuddet i Stordalens selskap Strawberry Fields bygget opp gjennom gevinster fra salg av hotellselskaper i Stordalen-systemet, og slike gevinster er skattefrie. De skriver videre at når Stordalen selv tar ut penger fra et av sine selskaper, skulle det dukke opp som inntekt i ligningen og utløse utbytteskatt.

Stordalen er kjent for å forsvare skattemodellen i Norge, blant annet i VG i november 2018 der han også gikk hardt ut mot norske rikinger som flagger ut.

– Jeg opplever at skattetrykket i Norge er fornuftig og det gjør at jeg mener vi bør betale vår skatt med stolthet, sa han da.

– Skal velferdsstaten bestå, så må vi være villige til å betale skatt. Å vise samfunnsansvar begynner med å forstå hvorfor du betaler skatt. Det er en investering i velferdssamfunnet vårt, som er det viktigste årsaken til at vi er verdens beste land å bo i, sa han til VG.

Ifølge DN betalte Stordalen 25 millioner i skatt for 2015-2017. Etter ligningsendringen skal skatteregningen ha økt med hele 550 prosent. De skriver at restskatten kan øke ytterligere om Skattetaten endrer ligningen for 2018 slik de har gjort for de foregående årene.

Stordalen skal ha tatt ut 90 millioner i utbytte fra Strawberry Fields i 2018.

