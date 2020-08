BRÅ VENDING: Gjestene på hotellet ser rett ned på båten de tilbrakte en uke på. At de måtte i ti dagers karantene i Tromsø før de fikk reise hjem, hadde de ikke sett for seg. Foto: VG-tipser

Passasjerer isolert på hotellrom i Tromsø: – Det er ganske kaotisk

Hotell-direktør reagerer på at de ikke fikk beskjed før det sto en gjeng i lobbyen som skulle vært i karantene etter smitteutbruddet på Hurtigruten.

Nå nettopp

Flere Hurtigruten-passasjerer gikk rett fra båtkaien til Clarion-hotellet Edge i Tromsø på fredag formiddag.

Samme dag ble det kjent at fire ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er bekreftet smittet med covid-19 og innlagt på sykehus.







Til sammen må 337 personer i karantene. Hurtigruten opplyser at 177 er passasjerer og 160 er besetningsmedlemmer.

Tidligere på dagen var flere passasjerer om bord usikre på hva de skulle gjøre og hvor de skulle dra, blant annet på grunn av manglende informasjon fra Hurtigruten. Noen prøvde å komme seg hjem, men slapp ikke inn på flyet. Andre har prøvd å ta inn på hoteller i byen.

les også Smitteutbrudd på Hurtigruten: Fire ansatte innlagt på sykehus

les også Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur – mente det ikke var grunn til bekymring

VG har vært i kontakt med et par passasjer som ankom hotellet Edge i Tromsø fredag formiddag. De sier de valgte å fortelle resepsjonisten at de var om bord på skipet der det ble bekreftet coronasmitte.

De forteller at de ble bedt om å holde seg på hotellrommet.

– Nå fikk vi salat. Ikke noe bestikk, da, forteller ektefellen i bakgrunnen mens VG snakker med dem. De ønsker å være anonyme fordi de ennå ikke har funnet ut av hva de gjør med jobben neste uke.

Det har vært en lang dag for passasjerene med mye frem og tilbake. Hurtigruten sa at det var greit å reise hjem, kommuneoverlegen sa at de absolutt ikke måtte reise noen steder.

Fra vinduet på hotellrommet ser de rett ut på Hurtigrute-skipet, der de har hatt en fantastisk uke. De synes det er synd at ferien ender med en ti dagers karantene, men understreker at de på selve reisen har følt seg trygge, og opplevde smitteverntiltakene som gode.

Også de er skuffet over at det har vært så lite informasjon.

Kveld Foto: VG-tipser

Ida Kristine Jakobsen er hotelldirektør på Clarion Hotel Edge i Tromsø og reagerer på manglende informasjon fra Hurtigruten og kommunen.

Plutselig sto det flere gjester fra Hurtigruten i lobbyen som skulle sjekke inn.

– Det ble ganske kaotisk fordi ingen ansatte hadde fått beskjed. Vi burde ha fått informasjon på forhånd, så vi er ganske oppgitte over håndteringen.

Hun sier det virker som om det ikke har vært et system for å fange opp hvor passasjerene dro.

– Vi har jobbet i hele dag med å kartlegge alle gjester som har sjekket inn. Noen gjester var ikke klar over at de skulle i karantene.

Jakobsen sier de heldigvis har blitt ganske drevne på smittevern og visste hvilke tiltak de måtte sette inn. Hotellet har 219 rom, rundt halvparten av rommene er booket.

les også Hurtigruten-passasjer slipper ikke inn på fly: – Surrealistisk

– De som hadde vært på Hurtigruta ble satt i karantene og i praksis være i isolasjon på hotellrommet . Alle måltidene blir levert opp på rommet.

Hun forteller at gjestene som var på Hurtigruten ikke får være på fellesområder. De rengjør ikke rom under oppholdet, og de handler for gjestene hvis de skulle trenge noe på butikken.

Dette har vært praksis på hotellet under hele coronapandemien. Når noen som har vært i karantene sjekker ut, sperrer de av rommet noen dager. Deretter blir det full smittevask, der de desinfiserer både gardiner, stoler og alle tekstiler.

Hotellgjester som ikke kom fra Hurtigruten har tatt kontakt og lurer på hva som skjer. Hotellet har satt inn ekstra ressurser for å håndtere det ekstra trykket.

– Jo mer informasjon vi hadde fått på forhånd, jo bedre hadde det vært. Da kunne vi holdt av en hel etasje som var dedikert kun til karantenegjester, vi kunne iverksatt smitteverntiltakene raskere og gitt ut eller opplyst om munnbind.

Publisert: 01.08.20 kl. 10:26

Mer om Hurtigruten Coronaviruset Hotell Tromsø Karantene Smittevern

Fra andre aviser