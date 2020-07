JOBBER PÅ STEDET: Her jobber politiets krimteknikere på åstedet i Sarpsborg sentrum. Foto: Maud Lervik

Ble knivstukket av drapssiktet 31-åring: – Det var kjempevondt

SARPSBORG (VG) Ekteparet skulle se på film da det banket på døren. Så gikk knivmannen til angrep. – Jeg ble helt sjokkert, sier kvinnen som ble knivstukket.

Sent tirsdag kveld satt ekteparet i stua og så på TV i deres bolig i Sarpsborg sentrum.

– Vi skulle kose oss og se en film, da det banket på døren, sier mannen til VG.







Han trodde det kunne være sin egen mor, og gikk for å åpne døren. Kona satt i telefonen.

– Da sto mannen med kniv der. Han prøvde å knivstikke meg, men jeg gikk bakover og kom meg unna. Jeg var på vei for å hente noe å forsvare meg med, sier han.

Den nå drapssiktede mannen skal deretter ha gått inn i stuen. Der skal han ha knivstukket kvinnen i håndleddet.

– Jeg ble helt sjokkert, sier kvinnen til VG.

– Jeg forventet ikke at det skulle skje. Lyset var slått av, så det var vanskelig å se ansiktet hans. Han traff meg med kniven i venstre håndledd. Det var kjempevondt, sier kvinnen.

– Går bra nå

Etter knivstikkingen forlot den nå drapssiktede mannen huset. Onsdag ettermiddag er kvinnen skrevet ut av sykehuset.

– Det går bra med meg nå, sier hun.

Ifølge politiet var klokken like over 23.30 da den nå drapssiktede 31-åringen gikk amok med kniv i Sarpsborg sentrum. Først knivstakk han en kvinne i 50-årene som satt og ventet på en slektning i bilen ved bussholdeplassen. Hun døde senere av skadene.

Deretter bar ferden videre til St. Nikolais gate, hvor han påførte en kvinne kritiske knivskader. Hennes tilstand er ifølge politiet bedret i dag.

Deretter oppsøkte han adressen til ekteparet.

Den drapssiktede mannen skal etter planen avhøres onsdag ettermiddag, og det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til anklagene.

Vet hvem han er

Politiet uttalte onsdag formiddag at drapssiktede har en relasjon til de to kvinnene som ble knivstukket sist, men at de foreløpig ikke har funnet noen relasjon mellom 31-åringen og den drepte kvinnen.

Den pågrepne mannen er norsk statsborger av somalisk opprinnelse. Ifølge opplysninger VG har tilgang til skal han ha bodd i Norge i flere år.

Hennes ektemann forteller at han vet hvem siktede er, men at han ikke kjenner ham personlig.

– Han har hilst på meg et par ganger. Han bor i området her, men jeg kjenner ham ikke, sier mannen.

