SISTE TUR: Dette bildet av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble tatt under familiens siste fjelltur. De kom hjem fredag kveld, mindre enn et døgn før hun ble drept. Foto: Privat

Moren til drepte Johanne: Takker al-Noor-moskeen

Moren og familien til avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) takker al-Noor-moskeen for at de forhindret flere drap og ønsker det muslimske samfunnet velkommen i 17-åringens bisettelse.

– Vi er uendelig takknemlige for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist i de vanskelige dagene som har gått, skriver familien i en pressemelding som ble sendt ut av deres bistandsadvokat, Elisabeth Hagen, torsdag ettermiddag.

Lørdag er det to uker siden Philip Manshaus (21) først skjøt og drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familiens hjem i Bærum – før han angrep al-Noor-moskeen med flere våpen.

21-åringen har erkjent handlingene i politiavhør og blant annet forklart at angrepet var knyttet til religion og et ønske om å skremme muslimer i Norge.

I løpet av de siste to ukene har venner og kjente beskrevet Johanne som blid, kjekk, lojal og høflig. Under minnestunden ved Sandvika videregåendeskole skrev også medelever inn sine kondolanser.

På første side sto følgende skrevet: «Takk for at vi fikk lære deg å kjenne».

– Det som Johannes nære venner har sagt og skrevet om henne har vært så viktig for oss og har varmet særlig. Det har vært uendelig godt å få vite at Johanne har betydd mye også for andre enn meg og oss, skriver moren og familien i pressemeldingen.

BLE DREPT: «En mer oppstaset Johanne, det var også Johanne», skriver familien om dette bildet. Foto: Privat

– Et høyt elsket barn

– Johanne kom til meg og oss ni måneder gammel som et sterkt etterlengtet og høyt elsket barn, står det i pressemeldingen.

Familien deler samtidig to nye bilder av 17-åringen.

Det ene bildet er fra en fjelltur dagen før drapet på Johanne og terrorangrepet mot al-Noor-moskeen.

– Vi har først nå vært i stand til å starte prosessen med Johannes begravelse, står det i pressemeldingen.

Bisettes om to uker

Bisettelsen skjer i Haslum krematorium onsdag 4. september. Familien opplyser at seremonien vil være åpen for alle som har et behov for og ønske om å dele dagen med dem og Johanne.

– al-Noor moskeen og det muslimske samfunnet er velkomne. Jeg og vi ønsker å rette en stor takk til dere i al-Noor- moskeen som forhindret at flere ble påført slik sorg og smerte vi har, står det i pressemeldingen.

– Vi vet at Johanne som den kloke, gode og reflekterte jenta hun var ville ha vært enig i våre valg med seremonien.

