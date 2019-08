OMRINGET: Trine Skei Grande ble raskt oppsøkt av både et stort pressekorps og arrangørene av konferansen om menneskerettigheter for utviklingshemmede i Holmenkollen tirsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Venstre-Grande: Mulig å kutte både bompenger og biltrafikk i løsning på regjerings-drama

HOLMENKOLLEN (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande vil fremstå som løsningsorientert i den interne regjerings-striden med Frp. Hun mener det er fullt mulig å kutte både bompenger og biltrafikk inn til byene.

– Hvordan kan denne konflikten mellom Venstre og Frp løses, Grande?

– Dette løses med at vi setter oss ned og går inn og diskuterer gode løsninger uten absolutter, og at vi er villig til å diskutere gode løsninger. Jeg mener det er mulig både å nå Frp sine krav om å få ned bompengetrykket, og samtidig få til gode løsninger som får ned biltrafikken og gir gode kollektivløsninger for folk, sier Trine Skei Grande til VG.

Kulturministeren og Venstre-lederen har nettopp hørt mangeårig Dissimilis-sanger Gry-Lillian Nilsen (44) synge «Gabriellas song» på en konferanse for psykisk utviklingshemmede på Oslos tak i Holmenkollen.

I et intervju med VG gir Grande inntrykk av at løsningen i den opphetede konflikten om bompengeskissen internt i regjeringen – trolig er like rundt hjørnet. Men ikke klar ennå.

MØTTE GRY-LILLIAN: Trine Skei Grande tok seg tid til både selfier og bilder med deltagerne på konferansen. Her møter hun sangeren Gry-Lillian Nilsen (44) som beveget mange med sin versjon av Gabriellas song. Foto: Terje Bringedal, VG

– Folk i Frp mener Venstre i regjering har trenert å ta stilling til skissen til løsning på bompengefloken?

– Vi holder på med en budsjettprosess der vi skal få dette til å henge sammen. Vi har som mål at vi både skal kutte noen bomprosjekter. Så skal vi også redde miljøet i byene med renere luft, mindre utslipp og mindre kø. Ingen kan være overrasket over vår agenda i dette, svarer Grande.

Samtaler og samtaler

Hun minner om at Frp i juni gikk ut med en «veldig hard kravliste» etter kriselandsstyret i Tostrupgården.

– Så samtaler vi om hvordan vi skal løse de utfordringene i et budsjett. Dette er samtaler vi har hele tiden, dette vil vi fortsette med. Jeg stiller på møter når det skal være, og vi kommer med innspill til gode løsninger som vi tror alle partiene kan enes om. Det kommer vi til å fortsette med, forsikrer Venstre-lederen og statsråden.

– Ikke helt enige ennå

– Er det korrekt at du aldri har støttet denne skissen til løsning som Frp sa de støttet på søndag?

– Dette har vært frem og tilbake både på e-post og i møter og med ulike modeller. Vi har ikke kommet helt til enighet ennå. Men nå har Frp beveget seg såpass mye fra de ultimative kravene de hadde på landsstyremøtet i juni og frem til sist søndag, så nå går det an å finne en løsning. Vi må bare sette oss ned og gjøre den jobben, svarer Grande.

– Hva tenker du om at Frp og Siv Jensen sier de er ferdig forhandlet?

– Det er dumt at de påstår det, når vi ikke har en enighet i bunn. Men jeg er helt sikker på at vi klarer å finne en løsning.

TROR PÅ LØSNING: Trine Skei Grande foran en av skulpturene ved Holmenkollen Park Hotel. Foto: Terje Bringedal, VG

Trine Skei Grande føler seg også sikker på at det er mulig å redusere bompengebelastningen uten at det får følger for målet om null mer biltrafikk inn til de største byene.

– Mange virkemidler

– Ja. For de første finnes det mange bompengeprosjekter rundt omkring i landet som vi har støttet – der det ikke er trafikkregulerende tiltak. Eksempelvis i Alta. I byene har vi mange virkemidler å skru på. De store løftene våre innenfor kollektivtrafikken, er også med på å få ned biltrafikken.

– Statsminister Erna Solberg sier fra Reykjavik til NRK tirsdag at det blir sagt mye rart fra både Frp og Venstre i denne prosessen – med en skjult agenda. Hvordan kommenterer du det?

– Nei, du må spørre henne om hva hun mener med det. Jeg har ikke rukket det ennå, svarer Grande.

– Når må dere finne en løsning?

– Vi er klare når som helst.

– Kan denne konflikten også bidra til at Venstre får mer fokus på sin klimapolitikk i valgkampen?

– Det har ikke vært vår plan. Men det er soleklart hva som er Venstres rolle i denne regjeringen.

.

Publisert: 20.08.19 kl. 17:25