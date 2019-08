SV-leder Lysbakken ut mot Venstre: – Valgte svart regjeringsbil foran grønn miljøpolitikk

SV-leder Audun Lysbakken går hardt ut mot Venstre etter at de sent fredag kveld kunngjorde at de går med på statsminister Erna Solbergs bompengeskisse.

– Venstre valgte svart regjeringsbil foran grønn miljøpolitikk. De har akseptert en svekket miljøpolitikk for å redde valgkampen til Frp og Høyre, sier partilederen i en pressemelding.

Venstres ja betyr at ingen partier forlater regjeringen etter Erna Solbergs ultimatum. Fra før har både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sagt ja til skissen.

KRITISERER BOM-SKISSE: -leder Audun Lysbakken mener statsminister Erna Solbergs bompengeskisse er «miljøfiendtlig og usosial». Her på Stortinget 8. mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV-leder Audun Lysbakken mener løsningen som de tre partiene har sagt ja til er både «miljøfiendtlig og usosial».

– Når Venstre og KrF går med på dette svikter de klimaet, miljøet i byene og velferden. Erna Solberg handler i panikk, og vil sende regningen for å redde sin regjering til folk i byene, sier han.

Venstre-leder Trine Skei Grande understreket under en pressekonferanse sent i går kveld at det har vært viktig for partiet å sette nullvekstmålet øverst på dagsorden.

– I avtalen statsministeren la fram er det en kollektivsatsing på en milliard per år, mens det er 800 millioner bom per år, i forhold til Granevold har vi nå fått prioritert kollektiv fremfor bom. Derfor har Venstre nå valgt å si ja, sa partilederen.

Hun mener tiltakene i bompengeskissen vil utgjøre en forskjell både gjennom kollektivsatsing i alle de store byene, og ved å begrense bompengepresset i distriktene.

Også Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja er fornøyd med bomskissen.

– Venstre var opptatte av at bilbruken inn til byene ikke skal øke. Det har Erna Solberg (H) garantert til oss at ikke kommer til å skje. Det stoler vi på, og det legger vi til grunn, sier han til NTB.

Støre: Vitner om indre strid

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Solbergs bompengeultimatum vitner om en indre strid i regjeringen. Han understreker at de vil gå grundig gjennom skissen som ble presentert fredag.

– Men vi merker oss at Frp umiddelbart sa seg mer fornøyd med denne skissen enn den forrige. Inntrykket er at dette er en skisse der det gjøres mer for at Frp skal få en bomseier, enn for miljøet og kollektivtrafikken.

Han sier også at Arbeiderpartiet er særlig kritisk til at regjeringen gjennom tiltakene i bompengeskissen sender en ekstraregning til kommunene midt i kommunevalgkampen, uten å ha konsultert dem.

– Dette er nye utgifter som vil gå utover tilbudet til barn, unge og eldre, sier Støre.

MDG: Frykter mer klimagassutslipp

Heller ikke nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne er fornøyd med skissen som ble presentert fredag.

Hun mener forslaget til Solberg overkjører byene og setter dem i en umulig situasjon.

– I beste fall ender det nå med en enighet om målet om å ikke få mer biltrafikk, men som samtidig svekker det viktigste virkemiddelet som vi vet fungerer, nemlig bompenger. Regjeringen fraskriver seg altså alt ansvar, sier Bastholm og legger til:

– Hun vil tvinge byene til å fjerne bompengene ved å vifte med mer penger til kollektivtrafikk. Men forskning viser at de virkemidlene som virker best for å holde trafikken nede, er bompenger og å fjerne parkeringsplasser. Jeg frykter mer kork, kaos og klimagassutslipp i byene våre.

MDGs førstekandidat Lan Marie Berg for Oslo stiller seg bak kritikken.

– Regjeringens politikk var allerede altfor dårlig. Utslippene gikk opp i fjor, og er stadig høyere enn de var i 1990. Nå skal den altså bli enda verre. Erna sier at hun vil ha større veier, færre bompenger og samtidig mindre trafikk. Det henger ikke på greip.

Publisert: 24.08.19 kl. 03:10

