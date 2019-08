Politiet om Vinstra-dødsfallet: – Fikk melding om blodig mann som banket på dører

VINSTRA (VG) Én mann er siktet for kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død på Vinstra torsdag kveld.

Fredag ettermiddag avholdet politiet i Innlandet en pressekonferanse om Vinstra-saken, hvor en mann i 60-årene torsdag kveld ble funnet død.

– I går kveld klokken 19.20 kom det melding om at en blodig og aggressiv person gikk rundt og banket på dører i et boligkompleks på Vinstra. Politiet påtraff personen det ble varslet om, som er en mann i midten av 30-årene, på en adresse i nærheten. Der ble han pågrepet, sier lensmann Jon Gaarden.

Kort tid etter fant politiet en livløs mann, som ble erklært død på stedet.

Ikke klart motiv

Politiet har fredag fått bistand fra Kripos med tekniske undersøkelser på stedet. De vil ikke gå inn på årsaken til dødsfallet.

– Kombinasjonen av funnet av den døde, og den blodige mannen gjør at vi betegner dødsfallet som mistenkelig, sier Gaarden.

Den siktede mannen er foreløpig ikke avhørt, men har vært i kontakt med sin forsvarer.

– Vi har ikke funnet noe klart motiv, sier etterforskningsleder Laengen.

Laengen sier til VG at den siktede var åpenbart beruset da han ble pågrepet.

Lensmann Gaarden sier at den siktede mannen og avdøde har bodd i nærheten av hverandre i en årrekke.

Fengslingsmøte vil bli avholdt lørdag. Påtalemyndighetene vil begjære at den siktede varetektsfengsles i fire uker.

Forsvarer: – Vet svært lite

Den siktedes forsvarer, Kåre Lund, sier til VG at han har hatt en kort samtale over med sin klient over telefon fredag, og at de foreløpig ikke har rukket å møtes.

– Jeg har ikke rukket å få hans forklaring av hva som har skjedd, så jeg vet foreløpig svært lite. Han har heller ikke sagt hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Lund.

Han sier videre at han trolig vil møte klienten sin i løpet av kvelden.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Lensmann Jon Gaarden, leder for stab og kommunikasjon i Innlandet politidistrikt Eirik Sørskog og etterforskningsleder Svein Morten Laengen møtte pressen ved Vinstra lensmannskontor fredag.

Ble funnet død i sitt hjem

Den døde mannen i 60-årene ble funnet inne i et hus og bor selv på adressen, opplyser politiadvokat Ingrid Skogsholm til VG.

– Det var et vitne som varslet politiet, sier hun. Vitnet skal ikke være blant de siktede.

Politiet pågrep torsdag to menn, som ble siktet for kroppsskade med døden til følge.

Fredag morgen opplyste politiet imidlertid at én av dem, en mann i 20-årene, var sjekket ut av saken, og nå hadde fått status som vitne.

Opprettet kriseteam

Ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad (Ap) sier til VG at et kriseteam fra både Nord-Fron og nabokommunen Sør-Fron har bistått de pårørende og andre.

– De har gjort en veldig god jobb i hele natt. Det er en vanskelig dag og situasjon, først og fremst for dem som er direkte berørt. Men selvsagt er det sjokk og en vanskelig sak for et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, så nå gjelder det å stå sammen.

Når VG er på stedet fredag går representanter fra kriseteamet rundt i området innenfor politisperringene ved de aktuelle boligene der hendelsen skal ha skjedd. Ordføreren kan heller ikke si noe mer om boligene.

— Men dette er er boligfelt på Vinstra, jeg har selv vokst opp i nabolaget her. Når ting som dette skjer blir mange oppskaka, det er lett å forstå.

