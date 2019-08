Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fotballdommer siktet for seksuell omgang med barn

En mann i slutten av 20-årene er siktet for å ha seksuell omgang med barn under 16 år.

Oppdatert nå nettopp

Vest politidistrikt opplyser på en pressekonferanse at de til nå har identifisert flere fornærmede, men vil ikke gå inn på antall. De fornærmede er utelukkende gutter i tenårene, opplyser Politifaglig etterforskningsleder Andreas Lervik i Vest politidistrikt.

Politiet jobber nå med å kartlegge om det kan være flere fornærmede. Mannen er tidligere håndball- og fotballdommer. Politiet ble varslet av Norges Fotballforbund, omtrent samtid fikk politiet en anmeldelse fra en av de fornærmede. Politiet valgte derfor å pågripe siktede.

Mannen er siktet for å ha seksuell omgang med barn under 16 år, seksuelt krenkende atferd, samt fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge.

– Vi etterforsker samtidig å om han har utnyttet sin posisjon som dommer for å oppnå seksuell omgang. Dette er også aktuelt for personer over den seksuelle lavalder, sier politiadvokat Christine Møen Wisløff på en pressekonferanse.

Publisert: 15.08.19 kl. 14:07 Oppdatert: 15.08.19 kl. 14:24

