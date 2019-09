STUDIESTED: Handelshøyskolen BIs filial i Nydalen i Oslo. Foto: Trond Solberg

Mann i 20-årene ilagt besøksforbud etter trusler mot BI

En BI-student kan ikke lenger møte på skolen etter at han skal ha kommet med trusler.

Onsdag ble det kjent at Handelshøyskolen BI i begynnelsen av september mottok bekymringsmeldinger fra studenter om en medstudent som hadde fremsatt alvorlig trusler.

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Gjøsund i Oslo politidistrikt bekrefter at mannen er avhørt og at han er ilagt et besøksforbud.

Han har ikke vært fremstilt for varetektsfengsling.

– PST og Oslo politidistrikt har samarbeidet om håndtering av et tips om en mulig trussel. Denne mulige trusselen er avklart og dette er ikke noe som gir grunn til bekymring, sier kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til VG.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

VG skrev onsdag at den aktuelle studenten er vel kjent for politiet fra tidligere saker, der han blant annet har vist stor interesse for skoleskytinger og tankegangen rundt disse.

Ifølge VGs opplysninger, har den aktuelle mannen fra Østlandet vært student på BI i noen år, etter å ha avtjent førstegangstjeneste.

Advokat Petar Sekulic er fast forsvarer i Oslo tingrett. Han sier til VG at ble oppnevnt som advokat for den siktede mannen i forbindelse med pågripelsen.

– Men han ble løslatt så raskt og at jeg ikke engang fikk snakket med ham, sier Sekulic.

VG er kjent med at BI onsdag la ut informasjon om saken på skolens intranett.

«Politiet har iverksatt tiltak for å sikre at alle studenter skal være trygge. BI er i løpende dialog med politiet og følger deres råd. All aktivitet ved BIs campuser går som normalt», het det blant annet i meldingen.

Publisert: 19.09.19 kl. 16:56







