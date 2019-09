STØTTER RAJA: Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V) støtter Abid Raja (V). Her etter Venstres gruppemøte i august. Foto: Ola Vatn / VG

Venstre-topp med full støtte til Raja: – Har ikke munnkurv selv om han vil inn i ledelsen

Venstre-politiker Abid Raja får stortingskollega Carl Erik Grimstads fulle støtte. – Kronikken er så nær Venstres sjel som man kan komme.

For mindre enn 10 minutter siden







– Alvorlig talt, vi kan ikke havne der at uansett hva Abid (Raja) sier, og om han sier det på Karmøy, Lindesnes eller Berlevåg, så skal det brukes som et ledd i en lederstrid. Han har ikke munnkurv fordi han har vært åpen om at han ønsker seg en mer prominent plass i ledelsen, sier stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V).

Fredag gikk Abid Raja (V) til frontalangrep på Frp:

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Venstre-profilen til NRK.

Raja reagerer på Siv Jensen og Sylvi Listhaugs utspill i valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Lishaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

Etter at Venstre-leder Trine Skei Grande valgte å støtte partikollegaen, har flere sentrale Frp-politikere kritisert Venstre-lederen. Flere av dem knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det gjør også kilder internt i Venstre.

FEIL FOKUS: Carl Erik Grimstad (V) mener debatten bør handle om hva slags land Norge skal være, ikke forholdet mellom Venstre og Frp. Foto: Ola Vatn / VG

– Venstres sjel

Grimstad mener det er åpenbart at Raja skal få partiets støtte.

– Han er en av våre fremste integreringspolitikere. Hvis vi ikke skulle støtte ham, så ser jeg ikke hva vi skulle støtte i Venstre, sier han og fortsetter:

– I denne kronikken er han så nær Venstres sjel som man kan komme. Dette er ikke et spørsmål om forholdet mellom Frp og Venstre, men om hva slags Norge vi vil ha.

– Kan Venstre sitte i regjering med Frp?

– Det er en debatt som har pågått i Venstre i flere år, og jeg vil ikke konkludere nå. Men jeg synes det er grunn til å utfordre statsministeren på hva hun mener. Vi kan ikke ha en regjering som bruker ordet snikislamisering på den måten.

Ifølge VGs opplysninger har statsminister Erna Solberg gitt klar beskjed om at Venstre og Frps regjeringsmedlemmer skal ta konflikten internt. Nå er forventningen at statsrådene Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) holder seg på matta.

– Dårlig debattkultur

– Vi kan snakke om forholdet mellom Frp og Venstre til vi bli blå, men du roter ikke med vårt verdigrunnlag.

– Hvem gjør det?

– Jeg synes Morten Wold gjør det, når han hekter dette på Abid som en sirkushest som jogger rundt i landet og prøver å bli leder. Da tar han ikke hovedpoenget her, og det er dårlig debattkultur.

Morten Wold (Frp) sier til VG at «Abid Raja er på evig rundreise med sitt enmannssirkus» og at han «rakker ned på Frp for å posisjonere seg i kampen for å bli ny partileder i Venstre».

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Abid Raja.

Publisert: 17.09.19 kl. 12:20