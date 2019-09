MINNESTED: Ved golfbanen i Kvenvik, like ved grusplassen hvor helikopteret tok av før ulykkesturen, minnes familier, venner og kolleger de omkomne. Bildet er tatt 1. september. Foto: Mattis Sandblad, VG

Helikopterulykken i Alta: Samlet inn over 170.000 til pilotens familie

Et initiativ for å vise omtanke for den svenske pilotens pårørende, har skapt giverglede i Alta.

«Vi har mistet fem flotte ungdommer, og vi har sørget og fått dem begravet. Vi har alle slått ring om de pårørende, familie, venner og hverandre. Men jeg synes vi likevel mangler en. Den svenske piloten og hans nærmeste familie, alle vennene og kolleger.»

Slik innleder Åse Digre Facebook-innlegget hvor hun spør om ikke man kan gjøre noe for å samle inn penger til familien til den svenske piloten som fløy ulykkeshelikopteret i Alta, skriver Altaposten.

Byen mistet fem av sine egne i helikoptertragedien på Skoddevarre utenfor Alta 31. august. I tillegg omkom den 27 år gamle helikopterpiloten, som var fra Sverige.

Digres Initiativ ble tatt videre av Trond Arild Berntsen, som opprettet Spleis-aksjonen «Helitrans pilotens pårørende». Rundt klokken 01 natt til lørdag har aksjonen, som hadde som mål å få inn 30.000 kroner, fått inn over 170.000 kroner.

Helitrans skal ifølge aksjonen overrekkes pengene, slik at de igjen kan sørge for at pilotens familie får begravelsen dekket.

Tanken er at resten av pengene kan fordeles på alle de pårørende etter ulykken, forteller Digre til NRK.

Daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen, sier til Altaposten at han er i kontakt med pilotens familie, og at han er svært rørt over initiativet:

– Jeg er helt sikker på at familien vil sette umåtelig stor pris på dette initiativet. At noen gjør dette, og at så mange allerede har sagt at de vil støtte dette, det sier veldig mye. Selv synes jeg dette er veldig flott gjort, helt storslått.

