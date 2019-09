FERDIG: Frp-profil Terje Søviknes får ikke fire nye år som ordfører. Foto: Frode Hansen/VG

Terje Søviknes ferdig som ordfører: - Selvfølgelig er jeg skuffet

Frp-nestleder Terje Søviknes er ferdig som ordfører i Os. Nå er han usikker på hva han skal gjøre videre.

Oppdatert nå nettopp







– Selvfølgelig er jeg skuffet på egne vegne, men først og fremst på vegne av hver tredje bjørnafjording, som i valget ga uttrykk for at jeg skulle fortsette, sier Terje Søviknes til VG.

Frp i Bjørnafjord fikk 32 prosent oppslutning, og ble største parti. Ap, som nå får ordføreren, fikk 21 prosent oppslutning.

– Vi har hatt en dialog med KrF, og de kunne ha fått stort gjennomslag med Frp og Høyre. Men det er åpenbart at et ordførerskifte har vært viktigere for dem enn politikken, sier Søviknes.

Han sier han er ydmyk over å ha fått lov til å lede Os kommune gjennom 20 år. Han beskriver det som en fantastisk reise hvor Os er blitt satt på kartet.

les også Frp kan miste flere ordførere: – Har ikke hatt noen plan B

– VI har hatt kraftig befolkningsvekst, gode resultater og ingen eiendomsskatt, jeg er veldig ydmyk for tilliten jeg har fått, sier Frp-toppen.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke ofret alternativene en tanke. Målet var å gjøre et best mulig valg, og det klarte vi med 32 prosent oppslutning. Men det holdt ikke helt inn. Nå skal jeg tenke på hva jeg skal gjøre i fremtiden i et par måneder fremover, sier Søviknes.

KrF valgte Ap

Den nye ordføreren i Bjørnafjorden er Arbeiderpartiets Trine Lindborg, mens varaordføreren blir Harald Lekven fra Senterpartiet.

Ap, Sp, MDG og KrF går sammen for å styre Bjørnafjorden med SV som støtteparti, bekrefter de fem partiene i en pressemelding søndag kveld.

– Etter gode og grundige forhandlinger er vi klare til å ta Bjørnafjorden kommune i en ny retning, skriver de i en kommentar.

Os i Hordaland er kalt Frps utstillingsvindu, og Frp-nestleder Søviknes har vært ordfører i kommunen siden 1999.

Men Os er slått sammen med landbrukskommunen Fusa, der Senterpartiet har regjert. Og i nye Bjørnafjorden kommune glapp flertallet for Søviknes, selv om Frp ble klart største parti.

Det var Bergens Tidende som først meldte om saken.

Lang politisk karriere

Søviknes har vært ordfører i Os siden 1999, kun avbrutt i de to årene han var olje- og energiminister fra 2016 til 2018.

1999 ble han også valgt til Frps 2. nestformann, men bare to år senere trakk han seg fra det og alle andre rikspolitiske verv, da det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel beruset jente på en fest etter et Fpu-landsmøte.

Søviknes ble etterforsket for seksuelle overgrep mot 16-åringen, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001. I 2018 søkte jentas advokat om voldsoffer-erstatning fra staten.

Fra 2003 har han deltatt på Frps landsmøter igjen, og i 2014 ble han valgt inn i partiets sentralstyre, før han altså to år etter det ble statsråd i regjeringen.

I vår ble det klart at Søviknes gjorde comeback som Frp-nestleder, nøyaktig 20 år etter at han sist ble valgt som Frp-nestleder.

Svakt valgresultat

På landsbasis var Frps valgresultat ned 7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, og ned 1,2 prosent fra kommunevalget i 2015. I Os fikk Frp 39,5 prosents oppslutning ved sist kommunevalg.

I alt hadde partiet fem ordførere etter valget i 2015. Søviknes er en av flere partiet har mistet.

Blant annet måtte Frps populære ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, gå av etter at KrF valgte å støtte rødgrønn side. Også i Hvaler gikk de rødgrønne sammen og kastet Frp-ordføreren, og det samme ser ut til å skje i Frp-bastionen Ullensaker.

Partiet har imidlertid allerede også sikret seg én ny ordfører, Tom Henning Slethei i Sola kommune.

Publisert: 15.09.19 kl. 20:50 Oppdatert: 15.09.19 kl. 21:48







Mer om