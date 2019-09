FERDIG: Frp-profil Terje Søviknes får ikke fire nye år som ordfører. Foto: Frode Hansen/VG

Terje Søviknes ferdig som ordfører

De rødgrønne partiene er enige om en samarbeidsavtale i nye Bjørnafjorden kommune. Dermed er det over og ut for Frps Terje Søviknes.

Oppdatert nå nettopp







Den nye ordføreren i Bjørnafjorden er Arbeiderpartiets Trine Lindborg, mens varaordføreren blir Harald Lekven fra Senterpartiet. Det opplyser kilder til Bergens Tidende søndag kveld.

Søviknes har sittet på pinebenken siden valget, der resultatet ble at KrF havnet på vippen. Os i Hordaland er kalt Frps utstillingsvindu, og 50-årige Søviknes har vært ordfører i kommunen siden 1999.

Men Os er slått sammen med landbrukskommunen Fusa, der Senterpartiet har regjert. Og i nye Bjørnafjorden kommune glapp flertallet for Søviknes, selv om Frp ble klart største parti.

Høyre og Frp har 17 mandater og trengte ett til for å få flertall. Det samme gjorde de rødgrønne: Arbeiderpartiet, SV, SP og MDG har også 17 mandater.

Lang politisk karriere

Søviknes har vært ordfører i Os siden 1999, kun avbrutt i de to årene han var olje- og energiminister fra 2016 til 2018.

1999 ble han også valgt til Frps 2. nestformann, men bare to år senere trakk han seg fra det og alle andre rikspolitiske verv, da det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel beruset jente på en fest etter et Fpu-landsmøte.

Søviknes ble etterforsket for seksuelle overgrep mot 16-åringen, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001. I 2018 søkte jentas advokat om voldsoffer-erstatning fra staten.

Fra 2003 har han deltatt på Frps landsmøter igjen, og i 2014 ble han valgt inn i partiets sentralstyre, før han altså to år etter det ble statsråd i regjeringen.

Publisert: 15.09.19 kl. 20:50 Oppdatert: 15.09.19 kl. 21:07







Mer om