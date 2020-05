TRYGG AVSTAND: Guri Melby tok plass i auditoriet i kantinen på Strømmen videregående – med trygg avstand til alle andre. Foto: Terje Bringedal, VG

Corona-tiltak fra Melby: Lettere skoleløp for yrkeselever for å hindre bråstopp

STRØMMEN (VG) Mens rundt en halv million elever venter på å begynne på skolen igjen, er en del av yrkesfagelevene i gang. Nå åpner regjeringen for kortere læretid og fag- og svenneprøver i vår.

I tillegg gis det unntak fra kravet om at hele prøvenemnda skal være til stede på fagprøver, praksisprøver og kompetanseprøver.

Bakgrunnen er corona-stengningen av skolene i to av de viktigste månedene i skoleåret.

– For oss er det kjempeviktig å sikre at de som står i utdanning nå, får en fremdrift og ikke stopper helt opp på grunn av noen måneder med unntakstilstand. Derfor åpner vi for å ta fagprøven litt tidligere slik at elever ikke mister lærlingplassen sin, sier Melby til VG.

PLEIE I PRAKSIS: Helsefagarbeider-faget er det Sara Musavi (26) (til høyre) skal bygge fremtiden sin på. Nå avslutter hun skoleløpet på Strømmen videregående før hun begynner i lære i Enebakk kommune. I midten lærer Elisabeth Andersen og til venstre: Guri Melby. «Pasienten» i sengen lyktes det ikke VG å få navnet på. Foto: Terje Bringedal, VG

Kunnskapsministeren presenterer nyheten om unntakene fra kravene i yrkesfagene på Strømmen videregående skole torsdag formiddag. Her får hun møte både frisørelever, en kommende helsefagarbeider og elektroelever som så vidt har kommet i gang igjen.

Hensikten med tiltakene er at så mange yrkesfagelever og lærlinger som mulig kan gjennomføre planlagte fag- og svenneprøver denne våren.

– Vi har også endret forskriften slik at elever gis rett til vitnemål uten eksamen, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Hun har fått innspill fra Samarbeidsrådet for yrkesfagene for å sikre seg at tiltakene er relevante for yrkesfagskolene.

Melby jobber for at færrest mulig elever blir forsinket i opplæringsløpet som følge av coronaviruset.

– Vi skal tilbake til mer normale tilstander så raskt som mulig, men enn så lenge vil jeg gjøre alt jeg kan for at ingen skal havne bakpå i opplæringsløpet sitt, sier kunnskapsminister Guri Melby.

FRISØRTIME: Guri Melby møtte også frisøreleven Vilde Eid (18), som virkelig har fått erfare at faget hennes er etterspurt etter gjenåpningen av frisørsalongene. Foto: Terje Bringedal, VG

På Strømmen videregående møter hun blant andre Sara Musawi (26) som har fått lærlingplass i Enebakk kommune fra høsten av.

Det har ikke bare vært lett å komme tilbake til skolen.

– Jeg har følt meg redd. Men jeg vet at vi er så forsiktige vi kan for å unngå smitte, sier Sara til VG.

Rektor Geir Lindblad bekrefter at mange er redde for å komme tilbake blant både de ansatte og de over 1000 elevene på skolen. Dessuten beskriver han at skolen får et plassproblem ved å følge smittevern-veilederen når alle elevene kommer tilbake.

Skolestatsråden tar med seg signalene.

– Det er et viktig innspill. Når de sier det er lite plass, så sier det meg at vi kanskje må lempe på reglene. Når folk sier de er utrygge, viser det hvor viktig det er å ha klare regler for smittevern. Da får vi heller leve med at det blir litt færre timer på skolen, et litt mindre omfattende tilbud i kombinasjon med hjemmeundervisning. Vi klarer ikke å gi et tilbud som er hundre prosent, sier Melby til VG.

Fra før har blant andre Oslo kommune satt i gang forberedelsene til avvikling av fag- og svenneprøver denne spesielle våren.

Regjeringen har tidligere bestemt at alle eleveksamener avlyses våren 2020.

For at elever skal få rett til vitnemål uten eksamen, har kunnskapsministeren fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven, og forskrift til friskoleloven.

Corona-konsekvenser i yrkesfag Det gis: Midlertidig unntak fra kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve.

Midlertidig unntak fra kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan oppmeldtes til prøven for dem som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig oppmelding.

Midlertidig unntak fra kravene om at hele prøvenemnda er til stede.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Kunnskapsministeren har også fastsatt en midlertidig adgang til å avkorte læretiden. I tillegg innføres midlertidig adgang til å gjøre unntak fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver.

Dispensasjon fra eksamen og avkorting i læretiden gjelder for denne våren. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 07.05.20 kl. 11:26

