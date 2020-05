ANNERLEDES: Grunnet faren for smittespredning blir det blant annet ingen barnetog under årets 17. mai. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Slik blir Norges 17. Mai-feiring

Selv om barnetogene uteblir, og du må ta feiringen hjemme, oppfordres nordmenn til å hente frem bunaden og pusse sølvet. - Feiring skal det bli, selv om den blir annerledes, forteller leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Pia Farstad von Hall.

– Vi skal gjøre det vi kan for at dette blir en hyggelig dag for alle, sier hun.

Det var i midten av april det ble kjent:

17. mai, slik vi kjenner den, er «avlyst».

Ingen tog. Ingen store folkemengder. Ingen lærere i barnetogene som ber barna holdet flagget høyt til værs. Og ingen små barnestemmer som roper og synger om hverandre «Norge i rødt, hvitt og blått».

Men på bare noen få uker har 17. mai-komiteene rundt om i Norge stått på for å tilpasse programmet slik at dagen skal kunne markeres.

– Vi vil at folk skal feire hjemme, og så kommer vi heller med feiringen til dem, sier Farstad von Hall.

Dette er 17. mai-reglene Barnetog: Nei. Korps: Ja. Kor: Ja. Kransnedleggelse: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Flaggheising: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Mindre arrangementer på skoler: Ja. (Maksimum 50 personer. Så lenge avstandsreglene overholdes, og at det er en ansvarlig arrangør. Anbefaler utendørsarrangementer). Matservering: Ja. (Så lenge det er tilgang på vask eller hånd-desinfeksjon) 17. Mai-frokost: Ja.(20 personer. Bruk god håndhygiene, og hosteregler. Syke må holde seg hjemme) Vis mer

I Oslo vil både korps og dansegrupper dukke opp i bybildet og nærmiljøet.

– Det er lov å gå ut og synge og danse med, så lenge du følger smittevernreglene med avstand og at det ikke blir en samling av store grupper.

Klokken 13.00 skal hele Norge synge nasjonalsangen, og folk oppfordres til å åpne vinduer og balkongdører og synge med den stemmen de har.

– Vi har også sendt oppfordring til alle skolene hvor vi ber dem gjennomføre elevtaler og flaggheising digitalt. Men det er ikke lagt opp til at man skal møtes på skolene.

AVLYST: I år vil det ikke være noen barnetog i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For de med utsikt til Oslofjorden er det mulighet for et lite glimt av båttoget. Det vil også være veteranbiler som popper opp rundt omkring i Oslo.

– Vi gleder oss veldig til å feire 17. mai. Det blir en annerledes feiring, selv om jeg også tror vi kan få en positiv opplevelse ut av dette. Vi oppfordrer folk til å kle seg pent, kjøp inn pølser og nok med is til barna og kos dere masse. Bare gjør det hjemme!

KOS DERE: Selv om den tradisjonelle 17. Mai-feiringen uteblir er Pia Farstad von Hall klare oppfordring at man skal feire og kose seg. Bare gjør det hjemme. Foto: Høyre

Festforestilling fra konserthuset i Stavanger

Også i Stavanger blir det fest, forteller Ann Secilie Tekfeldt.

– Vi også må ta feiringen hjemme i år. Men fra klokken 12.00 kan man se en nydelig festforestilling fra Stavanger konserthus. Denne avsluttes litt før klokken 13.00 og da oppfordrer vi alle til å åpne vinduene og synge nasjonalsangen sammen med resten av Norge.

Skolene i Stavanger er såpass store at det ikke vil være noen arrangementer i regi av kommunen.

– Men vi håper selvfølgelig at så mange så mulig får mulighet til å høre korpsene spille i det fjerne, og hvis de er heldige; kanskje også se dem.

Ap-politikeren kommer i hvert fall med en klar og tydelig oppfordring til foreldre der ute:

– Dette er barnas dag. Og selv om dagen blir annerledes, er det viktig å fylle fryseren opp med is! La dem spise pølser, drikke brus og kose seg.

BLIR FOLKETOMT: I motsetning til tidligere år blir ikke blant annet Torvallmenningen yrende av liv under årets 17. mai. Her fra nasjonaldagen i år 2000. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Fortsatt fyrverkeri i Bergen

Erik Von Lengern Næsgaard, formann i 17. mai-komitten i Bergen, forteller at programet er fullpakket med godt innhold, men at det i år vil foregå uten publikum.

– Vi skal gjennomføre bekransninger, salutter og taler, men alt vil foregå over nett og på TV fra klokken 06.30. Det vil også bli gjennomført kortesjer i ulike bydeler.

Han lover også at hvis folk er flinke til å holde seg i nærmiljøet, vil du uansett oppleve den gode 17. mai-stemningen.

– Vi kommer til å avslutte dagen slik vi pleier, med fyrverkeri. Dette blir gjennomført på et sted sånn at det skal være synlig for store deler av byen, forteller han.

Lang bilkortesje i Tromsø

I Tromsø er opplegget i stor grad likt som i resten av landet, skal man tro leder for Tromsøs 17. mai-komité, Eva Lockertsen Stensvold.

– Det blir ikke noe tog, og det er jo litt stusslig. Men vi kommer til å ha kransenedleggelse og markering med tanke på 75-årsjubileet for krigens slutt.

I tillegg vil det bli streamet et program fra klokken 11 til klokken 13 med salutter og nasjonalsang, i tillegg til kransenedleggelse og forhåpentligvis minnesmarkering, forteller hun.

– Vi skal også ha en bilkortesje av forksjellige type biler. Den skal visst bli kjempelang, opp mot 2,5 kilometer. Det har tatt helt av, utbryter Stensvold, før hun legger til at kreativiteten blomstrer nå som folk må tenke nytt.

I tillegg har de startet taggen #hurratromsø, hvor innbyggerne oppfordres til å legge ut bilder av sin feiring, slik at alle se hvordan andres feiring blir, sier komitélederen.

Festaften fra Kilden i Kristiansand

Også i Kristiansand har de lagt store planer som er noe utenom det vanlige.

– Her blir det båtkortesje og bilkortesje, og vi skal ha en festaften fra Kilden hvor vi samler byen og regionen og hvor vi ser på hva som har skjedd rundt omkring iløpet av dagen med videoer fra Fevennen og andre, sier leder for 17. mai-komiteen i Kristiansand, Mira Svartnes Thoresen.

Hele tre båtkortesjer har ifølge Thoresen blitt planlagt i kommunen, hvor båtfolket på Søgne var først ute.

– Vi ser frem mot en tre timer lang kortesje som ankommer Kilden klokken halv fem, hvor det er tale fra ordføreren og full «baluba», sier hun.

I tillegg er det planlagt direktesending fra Fædrelandsvennen, som skal ha en omfattende sending på dagtid med taler, kranser og musikk, før festaftenen starter på Kilden, forklarer komitélederen.

Trondheim med digitalt barnetog

Leder for Trondheims 17. mai-komité, Sissel Trønsdal forteller at de har lagt nye planer for årets feiring.

– Vi skal gi innbyggerne et godt program for dagen. Det blir vanlig kransenedleggelse som er tradisjon, men vi får ikke ha talere til stedet, så de blir filmet på forhånd.

De har også kommet opp med en nyvinning for å involvere barnehager og skoler.

– Vi skal også ha det digitale barnetoget. Alle skolene får invitasjon til å lage en filmsnutt på 15 minutter for å sette sitt preg på det digitale toget. Vi skal også ha filmer fra barnehagen med intervjuer av barna om deres tanker om 17. mai og hvordan de skal feire, sier hun.

I tillegg til dette skal også Trondheim ha kortesjer med henholdsvis veteranbiler og motorsykler, og som andre byer skal de la korpset spille for helse- og velferdssentrene, forklarer Trønsdal.

