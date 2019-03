DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept på Varhaug i fjor sommer. Foto: Trond Solberg

18 år gammel mann tiltalt for å ha drept Sunniva Ødegård (13)

En 18 år gammel mann er tiltalt for å ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug 29. juli i fjor. Ifølge tiltalen skal drapsvåpenet vært en hammer.

Mannen er tiltalt for å ha drept den 13 år gamle jenta med en hammer, og for å ha voldtatt henne og mishandlet liket.

18-åringen, som på drapstidspunktet var 17 år, er også tiltalt uriktig forklaring, da han i politiavhør forklarte at en annen person hadde hjulpet ham å fjerne liket.

Denne forklaringen opprettholdt han i flere politiavhør, men forsøket på å villede politiet lyktes ikke, da denne personen han prøvde å dra inn i saken, aldri ble siktet.

Han er også tiltalt for å begått skadeverk, etter at han noen uker forut for drapet helte bensin inn et knust vindu som var dekket av en treplate og tente på.

Bare en snau time forut for drapet knuste han et vindu til en barnehage ved å kaste en stein eller en hammer mot vinduet.

Erkjenner drap

– Tiltalte har i avhør erkjent straffskyld for drap, skriver statsadvokat Nina Grande i en pressemelding.

Til VG forteller hun at det kun er drap 18-åringen har erkjent. De andre tiltalepunktene har han enten avvist eller ikke ønsket å ta stilling til.

Ifølge Grande har han avvist post to i tiltalen som går på voldtekt og mishandling av liket.

Rettssaken er forhåndsberammet til å gå i Jæren tingrett 15. mai. Det er satt av over fire uker til å behandle saken.

Sakkyndige har vurdert den siktede 18-åringen og har konkludert med at han hverken var psykotisk eller hadde sterkt nedsatt bevissthet da drapet skjedde.

– En vond og vanskelig tid

I en pressemelding skriver familiens bistandsadvokat, Harald Øglænd, at Sunnivas foreldre er kjent med tiltalen.

– Det har vært en vond og vanskelig tid for hele familien. Begge foreldrene har vært sykmeldt i perioder, skriver Øglænd i meldingen.

Han forteller også at de ser frem til saken skal behandles, samtidig som de ser for seg at det blir en stor belastning å få presentert saken med alle detaljer.

I meldingen takkes både politiet og kommunen.

26.03.19 13:04 Oppdatert: 26.03.19 13:48