Dømt for overgrep mot elev: Avslørt av kona

Overgrepet tok slutt da lærerens kone kom hjem og oppdaget hva som foregikk, ifølge dommen.

En lærer i 30-årene er i Øvre Romerike tingrett dømt åtte måneders fengsel for å ha forgrepet seg seksuelt på en elev, melder Romerikes Blad.

Han er også fradømt retten til å jobbe som lærer de neste fem årene og må betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta.

Ifølge avisen hadde mannen i tre år vært kontaktlærer for jenta som var under 18 år og retten mener at han misbrukt sin stilling og det spesielle tillitsforholdet dem imellom til å skaffe seg seksuell omgang.

Oppdaget overgrep

15. juni i fjor inviterte læreren eleven hjem til seg. Han serverte henne rusbrus og masserte henne før det utviklet seg til seksuell omgang.

Ifølge tingrettsdommen varte ikke overgrepet lenge, men det var ikke før lærerens egen kone kom hjem og oppdaget hva som foregikk i kjelleren at overgrepet opphørte, skriver Romerikes Blad.

«Hendelsen blir avbrutt da tiltaltes kone kom hjem en gang mellom kl. 22.30 og kl. 22.45, og hun gikk ned i kjellerstua og så at tiltalte hadde hånda si i buksa til fornærmede» heter det i dommen.

Politiet ble varslet om overgrepet samme kveld og mannen ble pågrepet. Også mannens arbeidssted ble varslet om hendelsen og han mistet jobben som lærer.

Nektet straffskyld

Mannen erkjente de faktisk forhold, men nektet straffskyld for å ha misbrukt sin stilling da saken ble behandlet i retten.

Mannens forsvarer Katrine Rong Holter sier til VG at hennes klient ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

Den fornærmede jentas bistandsadvokat Runa Elin Kosberg sier til Romerikes Blad at hennes klient er fornøyd med å få erstatning, men at det ikke er pengene som er det viktigste.

– Det viktigste for min klient er at hun er hørt og at tiltalte har fått en straff for det han har utsatt henne for, sier Kosberg til avisen.

