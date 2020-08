Trond Giske: Tar ikke gjenvalg til Stortinget

Trond Giske vil ikke stille benkeforslag og vil ikke ta en ny stortingsperiode.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver han på Facebook fredag kveld. Meldingen ble publisert kort tid etter at valgkomitéen i Trøndelag Arbeiderparti innstilte Marit Bjerkås som ny leder.

Giske ble mandag enstemmig innstilt som fylkeslederkandidat, men yorsdag kveld kunngjorde Trøndelag AUF at de trekker sin støtte til Giske, og komiteen ble innkalt til krisemøte.

Det skjedde blant annet etter at Sandra Skillingsås (29) sto frem i Adressa og fortalte om en nachspiel-episode med Giske i 2014.

– Det er umulig å stå i en situasjon hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder. Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden, skriver Giske.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skriver Giske.

Valgkomitéen i Trøndelag innstilte Marit Bjerkås som ny leder, etter krisemøter fredag.

Saken oppdateres.

Publisert: 28.08.20 kl. 18:38 Oppdatert: 28.08.20 kl. 19:09

Mer om Trøndelag

Fra andre aviser