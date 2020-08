BAMSEMAT: Den døde elgen ligger i veikanten, med tegn til at den er spist på. Foto: Innsender

Elg tatt av bjørn ved turvei på Romerike

En syklist fant torsdag kadaveret av en elg i veikanten i en skog i Aurskog-Høland. Det skal være en bjørn som har tatt den.

– Elgen har klassiske tegn på at det er en bjørn som har tatt den. Den er bitt i nesen og har knusingsskader i skallen, i tillegg til kraftige rivningsskader på kroppen, sier rovviltkontakt Hans Petter Klokkerengen i Statens Naturoppsyn (SNO) til VG søndag.

Elgen ble oppdaget torsdag da en syklist så den i veikanten ved Ovlien skog i kommunen Aurskog-Høland, like ved grensen til Nes kommune, skriver Romerikes Blad, som omtalte saken først.

Klokkerengen påpeker at man ser at det er «noen som har krefter som har fått tak i elgen», men mener at det ikke er noe uvanlig at elgen ble tatt.

– Det er helt normalt at bjørn spiser blåbær, elg og sau, sier han.

Ifølge Klokkerengen er det umulig å si hvor den aktuelle bjørnen er i dag, skriver Romerikes Blad. Det er nå fire dager siden elgen ble oppdaget. Bjørnen kan ifølge avisen vandre flere mil i løpet av ett døgn.

– Det er rett og slett umulig å si. Den kan være langt av sted, og den kan være i samme område ennå, sier Klokkerengen.

SKADER: Her ser man noen av skadene som elgen har blitt påført av bjørnen. Foto: Innsender

– Ikke skummelt

Syklisten som fant elgen, tok kontakt med Einar Holum i Viltnemnda i kommunen.

– Jeg var der fredag for å se på den, så kontaktet jeg SNO. Lørdag flådde vi elgen sammen for å finne merker etter tenner og klør. Det fant vi, og SNO bekreftet at elgen hadde blitt tatt av en bjørn, slik jeg trodde, sier Holum.

Ifølge Holum lå elgen rundt 400 til 500 meter fra nærmeste bolighus. Det er også bare to hus som ligger så nært funnstedet, opplyser han til VG.

Er det ekkelt at den blir tatt av en bjørn så nært bolighus?

– Vi er ganske vant med at det blir tatt elg tett inntil bebyggelse, men da er det snakk om ulv. Vi ser likevel ikke på dette som spesielt skummelt, sier Holum.

Skremte trolig bort bjørnen

Holum sier videre at veien elgen ble funnet på, blir mye brukt.

– Det er veldig mange syklister som bruker veien. Jeg er ganske sikker på at syklisten som oppdaget elgen, skremte vekk bjørnen da personen syklet.

Årsaken til at han tror det, er at han mener det ser ut som at bjørnen ble forstyrret midt i måltidet.

– Bjørnen ble trolig forstyrret av noen, for den har bare forsynt seg av brystfettet og ikke noe mer. Det var et lite måltid til å være en bjørn, sier han.

Hverken Holum i Viltnemnda eller Klokkerengen i SNO har tall på hvor ofte elg blir tatt av bjørn, men begge mener det er flere enn tilfellene vi oppdager.

– Det er vanskelig å si hvor mange elg som blir tatt fordi vi ikke finner dem når det er langt til skogs. At elg og elgkalver blir tatt av bjørn, er likevel en kjensgjerning, sier Holum som opplyser om at de vet om fem til seks tilfeller hvor bjørn har tatt elg de siste ti årene.

