Advarer folk før sommeren: – Bruk sunt og gammeldags vett

Sjefen for Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus er bekymret for sommeren. Han er redd for at senger som trengs til coronapasienter, vil fylles av folk som har kjørt båt og bil i mørket og fylla.

– Kombinasjonen av fart og spenning, mørke, fyll og annen rus skaper vanligvis mye arbeid for oss. Det betyr en haug med ulykker som vi strengt talt må kunne unngå, spesielt i år. Jeg vil for nødetatenes og sykehusenes skyld be folk om å bruke sunt og gammeldags vett, spesielt denne sommeren., sier Øyvind Skraastad, som er leder for Akuttklinikken ved OUS.

Han forteller at selv om smittetallene er lave og de selv bare har to coronapasienter innlagt hos seg, så må de opprettholde beredskapen i påvente av nye smittebølger. Dette er særlig fordi hans ansatte har vært gjennom en tøff periode med lange dager.

– De lave smittetallene gjør at folk slapper av i en form for fortjent optimisme. Men vi må fortsatt vaske hender og holde avstand. Vårt personale trenger uavkortet ferie. Det trenger de faktisk mer enn at folk klapper for dem når de går på jobb. Hvis jeg har en full intensivavdeling, uansett hva slags pasienter det er, må jeg beordre folk inn fra ferie eller be dem som allerede er der jobbe mer. Det fortjener de ikke, forsetter han.

Han legger til at sykehusene i tillegg til ferieavviklingen savner de mange skandinaviske spesialarbeiderne som bemannet sykehusene ved behov. De fleste av dem har reist hjem og kan ikke brukes hvis det oppstår en ny krisesituasjon.

Fortsatt i beredskap

Nå følger han med på om Norge er på vei inn i en ny smittebølge eller på om vi blir liggende på et vedvarende lavt nivå med noe smitte. Det er nå 16 coronapasienter innlagt ved norske sykehus.

–Jeg følger derfor veldig nøye med antall innlagte og de som blir mer alvorlig syke enn andre. Vi blir ikke kvitt dette med det første. Hvordan det forløper, vet jeg ikke. Det eneste som får oss helt ut av situasjonen er en ny og effektiv antivirusbehandling og en vaksine. Så lenge vi ikke har noen av de delene på plass, vil dette ligge over oss, sier han.

INTENSIV: Alvorlige coronasyke pasienter blir liggende i slik senger på Oslo universitetssykehus. Men det krever stor bemanning og masse ressurser. Foto: Frode Hansen, VG

Han forteller om tøffe tak da de nådde toppen med 66 coronapasienter innlagt på OUS 6. april. Til sammen har de hatt nærmere 50 coronapasienter på intensivavdelingen.

– Vi har hatt pasienter opp til seks-syv uker i intensivavdelingene. De har hele veien vært livstruende syke., sier han.

For OUS har coronapandemien blitt en dyr affære. Skraastad anslår at regningen vil komme på flere hundre millioner kroner for OUS for perioden vi nå går ut av.

– Vi har beredskap for nye COVID-pasienter i sommer. Det binder opp ressurser hos oss, sier han.

– Tungt når noen dør

Til sammen har 244 coronasmittede dødd i Norge, flere av dem på avdelingen Skraastad leder.

– Når man arbeider på intensivavdeling, må man være forberedt på at noen pasienter dør. Det er en slags jobbkompetanse. Vi vil alltid redde liv med all vår innsats og det vi rår over. Vi møter de pårørende. Vi ser mennesker med utgangspunkt som ligner vårt eget; barn, voksne på samme alder, i samme roller i livet som det vi selv har eller de vi selv har rundt oss. De som ligger lenge treffer oss spesielt. Vi setter inn alt og blir en del av et håp og så dør pasienten på tross av det. Det er følelsesmessig vanskelig for oss alle, sier han.

I mai rigget avdelingen hans ned de såkalt kohortene – som er avgrensede områder hvor smittede pasienter kan behandles av personale med smittevernutstyr. Nå er de klare til å reetablere dem i løpet av et par timer.

– Når det er gjort tidligere, er det enklere å få det til neste gang. Vi har lagt opp til en ekstremvariant i planene vår hvor vi kan kjøre opp til 15 kohortenheter med intensivpasienter samlet på Ullevål og Rikshospitalet, sier Skraastad.

