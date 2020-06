FOTBALL: Premier League på storskjerm. Foto: Frode Hansen

Fotballfest samler over 500 personer i Oslo

Fotballparty-fikser Geir Oterhals sier at han har sluppet inn 555 personer til fotballfest på Akershus Festning fredag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

VG kunne i går fortelle at fotballparty-fikser Geir Oterhals ønsket å samle opp mot 800 personer rundt tre storskjermer for Premier League-fotball.

– Akkurat nå har vi sluppet inn 555 personer, sier Oterhals til VG klokken 21.40.

Hans firma Fotballfesten viser kamper på storskjermer ved en uteservering drevet Furusetgruppen. Men selv om de tilrettelegger for at folk skal komme å se på kamp, insisterer Oterhals på at det ikke er et arrangement – og dermed at ikke er behov for å begrense antallet til 200.

Det fikk FHI-direktør Frode Forland til å reagere. Han sa til VG torsdag at det hørtes ut som en måte å omgå regelverket på.

Justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) var også kritiske.

– Hva tenker du nå om gårsdagens kritikk?

– Det har vi allerede svart på. Det er ikke et arrangement. Vi viser fotball på en restaurant som drives hele året, sier han.

les også FHI-direktør om fotballfest: – Et forsøk på å omgå regelverket

Kritikk fra myndighetene

FHI-direktør Forland var uenig i Oterhals sin definisjon av arrangement.

Han minnet torsdag om at man skal ha oversikt og ikke ha over 2000 mennesker til stede dersom man skal arrangere noe.

– Det må jo være noen som er ansvarlige for å sette opp storskjermer og stoler. Men det er jo på mange måter et arrangement om de samler 800 personer. Jeg tenker at det er et forsøk på å omgå regelverket, det høres sånn ut. Skal du samle så mange for en felles aktivitet, er det vanskelig å ikke tolke det som et arrangement, sier Forland, og understreker at han «synser» om problemstillingen.

VG har kontaktet FHI fredag kveld for en kommentar, men så langt ikke fått svar.

Justisminister Monica Mæland trakk paralellen til Kaptein Sabeltann-forestillingen i Dyreparken. Der konkluderte assisterende helsedirektør Espen Nakstad med at det å dele opp publikum i grupper på 200 personer ikke var tilstrekkelig for å forebygge smittespredning.

Helseminister Høie sa i går at han ikke kjente detaljene for fotballfesten, men sa at det hørtes ut som et arrangement - og at man da må forholde seg til reglene hvis det er tilfellet.

forrige





fullskjerm neste FOTBALL: Premier League på storskjerm.

Foreløpig nivå

Oterhals hadde planlagt for 800 gjester, men skal bare ha hatt 555 gjester da VG tok kontakt klokken 21.40.

– Foreløpig holder vi det på det nivået her, fordi vi har færre plasser per bord. Vi har maks seks personer på et åttemanns-bord Da blir snittet litt lavere, sier han.

– Vi hadde en kontroll fra Næringsetaten på onsdag. De var strålende fornøyd. Vi hadde også en runde med FHI i går. De var fornøyde med alle tiltakene våre, sier Oterhals.

VG har kontaktet Oslo kommune for en kommentar fredag kveld, men har så langt ikke fått svar.

Publisert: 19.06.20 kl. 22:47

Mer om Fotball Oslo Øl

Fra andre aviser