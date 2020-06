FENGSLET: Eirik Jensen kan ikke løslates nå, står det i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett. Foto: Frode Hansen

Eirik Jensen løslates ikke

Borgarting lagmannsrett har besluttet at Eirik Jensen ikke blir løslatt.

For mindre enn 10 minutter siden

Lagmannsrettens ankeutvalg tar politiets anke om varetektsfengsling av Eirik Jensen til følge. Det står det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen.

Det betyr at den tidligere polititoppen ikke løslates fra varetekt.







Lagmannsretten skriver i kjennelsen at den nye situasjonen, i og med domfellelsen forrige uke «medfører at det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen fortsatt skal være på frifot».

– Jensens handlinger har undergravd politiets samfunnsoppdrag, og handlingene han er dømt for innebærer et grovt tillitsbrudd, står det i kjennelsen.

Se video under: Reaksjonen til Jensens samboer etter fengslingsmøte lørdag.

Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj i Borgarting lagmannsrett. Forsvarer Jon Christian Elden varslet anke til Høyesterett. Etter domsavgjørelsen ble Jensen arrestert, og under fengslingsmøtet lørdag ba påtalemyndigheten om at Jensen skulle varetektsfengsles i fire uker.

Spesialenheten fikk ikke medhold i begjæringen om varetektsfengsling av Eirik Jensen, og anket derfor umiddelbart.

Etter fengslingsmøte sa fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker, Liv Øyen, at vilkårene for arrestasjon av Eirik Jensen er til stede.

– Det vil være støtende mot allmennhetens rettsfølelse at en person som er idømt 21 års fengsel for blant annet grov narkotikakriminalitet går ute i frihet, inntil dommen er rettskraftig avgjort, sa hun til VG.

Hun sa at saken er spesiell fordi det er en tidligere polititjenesteperson som nå er dømt for grov narkotikakriminalitet, samtidig som han hadde en ledende stilling i Oslo politidistrikt. Der var en av hans hovedoppgaver å bekjempe alvorlig kriminalitet, herunder grov narkotikakriminalitet.

– Da tenker Spesialenheten at det vil være stridende mot den allmenne rettsfølelse om han skal være ute i frihet nå, sa hun.

Jensens forsvarer, Jon Christian Elden, har tidligere sagt at han var fornøyd med at Oslo tingrett ville løslate hans klient.

– Det var en klok og reflektert avgjørelse. Den gikk gjennom for- og motargumentene på fengslingsspørsmålet, og konkluderte med at vilkårene ikke var til stede. Det viktigste for oss var egentlig at dommeren sa så klart at lagmannsrettens dom ikke utgjør noe endelig utfall av skyldspørsmål i denne saken og at høyesterett kan komme til et helt motsatt resultat, sa han til VG

Publisert: 23.06.20 kl. 11:18

Fra andre aviser