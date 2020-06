KRITISK: Luftfarten må få støtteordninger som treffer likt for flere selskaper, mener forbundsleder Audun Gustavsen i Lederne. Foto: Harald Henden

Fagforeningsleder i Norwegian: Hvis Norge kjøper seg inn i SAS, legges det opp til monopol

At LO-sjefen ber statsministeren redde SAS, men ikke nevner andre flyselskaper, får andre arbeidstagerorganisasjoner til å reagere.

– Vi skal ikke si at LO har søkelyset på feil måte, men på vegne av våre medlemmer ber vi regjeringen se luftfarten under ett. Sett inn nødvendige tiltak for å berge tre selskap, sier forbundsleder i Lederne Audun Ingvartsen.

Det var i en VG-artikkel onsdag at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund ba statsministeren redde flyselskapet SAS.

Gabrielsen sier at masseoppsigelser truer rundt hjørnet. Ikke bare for flygende personell, men også for tusenvis av bakkeansatte, vektere og andre næringer som er helt avhengig av at norsk luftfart fungerer.

LO-lederen ber derfor Erna Solberg komme på banen for å sikre norske arbeidsplasser og norsk infrastruktur. Både Gabrielsen og Carlsen peker på en statlig løsning.

– Vi vet at Sverige og Danmark har tatt kontakt med våre politiske ledere for å diskutere eierskap og ulike finansielle løsninger, sier Gabrielsen.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener staten burde kjøpe seg inn i SAS, slik at det igjen blir et fellesskandinavisk selskap.

Også Ap, SV og Rødt er positive til statlig SAS-løsning.

– Legger opp til monopol

Leder i Norwegian Kabinforening René-Charles Gustavsen er dypt skuffet og reagerer på hvordan Norwegian blir behandlet.

– Politikerne skaper konflikt mellom de ansatte i selskapene ved å gjøre det her. Vi er konkurrenter, men vi er også kolleger, sier Gustavsen.

I likhet med Ingvartsen i Lederne, mener Gustavsen at Norge trenger alle tre selskapene for å sikre både arbeidsplasser og konkurranse i markedet.

– De kan ikke være interessert i å ha bare ett flyselskap i Norge, og ved å kjøpe seg inn i SAS legger de opp til monopol. Hva med Norwegian og Widerøe?

– Vi trenger alle

Audun Ingvartsen er helt klar på at et monopol vil være ugunstig for alle, og at infrastrukturen i Norge trenger de tre selskapene.

– Det er for enkelt å tenke at SAS er løsningen. Det er tre selskaper som konkurrerer, men samtidig er sammen om å dekke landet.

Han peker spesielt på Widerøes ruter nord i landet.

– Vi tenker først og fremst at det er nødvendig for pris og tilbud til innbyggere, men også med tanke på infrastruktur og sikkerhet.

INNENRIKS: Widerøe dekker kritiske områder av Norge, mener Audun Ingvartsen i Lederne. Foto: Andrea Gjestvang

Hovedtillitsvalgt for Ledernes medlemmer i Norwegian, Lasse Holm, frykter at arbeidsplasser forsvinner ut av landet dersom et av selskapene går konkurs.

– Det er utopi å tenke at SAS eller Norwegian får et monopol som vil vare lenge. Hvis en av de skulle gå konkurs så tror jeg nok det vil bane veien for utenlandske lavprisselskaper, og de har ikke norske arbeidstageres interesse i sine hoder. De kommer ikke til å ansette folk her oppe, mener Holm.

– Da blir det fort veldig billig å fly, men på bekostning av norske arbeidsplasser.

Han ønsker at politikerne ser samspillet i den norske luftfarten og kommer med støtteordninger som treffer selskapene likt. Det mener han vil bidra til å sikre konkurransen i det skandinaviske luftfartsmarkedet.

– Statlig oppkjøp i SAS i Norge vil bli en forskjellsbehandling som kan true arbeidsplasser, og man risikerer å få inn en aktør som ikke er det beste for norske arbeidstagere, hevder Holm.

– Kommenterte spesifikk invitasjon

LO mener at regjeringen må gjøre det den kan for å sikre norsk infrastruktur, sier leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det foreligger nå en konkret invitasjon fra danske og svenske myndigheter til den norske regjeringen vedrørende SAS, og det er denne spesifikke invitasjonen vi kommenterer på og mener regjeringen må takke ja til.

– Det utelukker selvsagt ikke på noen måte ordninger for hele luftfarten. Vårt anliggende er at det helhetlige transporttilbudet i Norge står i fare for å rakne, og at regjeringen må gjøre alt den kan for at det ikke skjer, sier Gabrielsen.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier at corona har rammet hele luftfarten hardt.

– Det er godt kjent at vi har hatt tett dialog med samtlige flyselskap og norske myndigheter for å få på plass ordninger som sikrer infrastruktur og arbeidsplasser i hele luftfarten. Det er ingen motsetning mellom å mene at regjeringen bør agere på en konkret henvendelse fra Sverige og Danmark om SAS og samtidig sørge for ordninger for alle selskap. Norsk Flygerforbund jobber for hele luftfarten, og det vil vi fortsette med.

Publisert: 27.06.20 kl. 09:22

