SNAKKER UT: Haddy Njie og Trond Giske under et intervju med TV 2. Foto: Frank Melhus, TV 2

Giske og Njie åpner opp om #metoo-stormen

I et intervju med TV 2 åpner Trond Giske og Haddy Njie for første gang opp om tiden da det raste som verst.

Mot slutten av 2017 og i starten av 2018 stormer det rundt den tidligere Ap-nestlederen Trond Giske. De første anonyme anklagene mot den profilerte politikeren ser dagens lys i media den 13. desember, gjennom en artikkel i Dagens Næringsliv.

Dagen etter omtaler VG en bitter konflikt innad i Arbeiderpartiet. Stridens kjerne er tekstmeldinger Giske sendte til et kvinnelig AUF-medlem på 19 år etter en festmiddag i partiet. Hun tar kontakt med ledelsen i AUF etter meldingene.

Etter dette følger utallige saker i alle landets store medier, og han kalles etter hvert inn på teppet av partiledelsen. Der blir han forelagt varslene som har kommet inn.

Flere kvinner fortalte at Giske hadde oppført seg ubehagelig på fest, og at han blant annet skal ha forsøkt seg på kyss og berøring.

Etter møtet ringer Giske til kjæresten:

– Da var han helt – jeg har aldri hørt han sånn før. Jeg har aldri hørt stemmen hans sånn før. Da var han utrolig lei seg og fortvilet og skamfull og han sa; Herregud. Dette er alvorlig, Haddy. Dette er alvorlig! forteller Njie til TV 2.

Brøt sammen

Etter møtet med partiledelsen skjer flere ting. Giske mottar refs fra partileder Støre og gikk ut på Dagsrevyen og beklaget.

I TV2-intervjuet, som sendes i programmet «Vårt lille land» torsdag kveld, forteller Njie at Giske bryter sammen, og beskriver at han «ikke klarte å stå på beina».

Hun forteller at han hverken orket å forlate leiligheten eller se folk i øynene.

Giske selv beskriver perioden som et punkt i livet der det på den ene siden pågikk en selvransakelse, mens han på den andre siden opplevde manglende rettsikkerhet.

HOS SINE EGNE: Trond Giske ble tatt varmt i mot da han gjestet årsmøtet i Steinkjer Ap i mars. Foto: Johan Arnt Nesgård

– På en måte er jeg jo sint og fortvilet over en del ting som jeg mener er urettferdig, og har vært feil. På den andre siden, så kan det fort skygge over for at jeg står ved unnskyldningen min. Jeg står ved at jeg har gjort feil, jeg står ved at jeg har ting å lære av #metoo, bevisstgjøring rundt roller og ansvar og ulikhet i maktforhold, sier Giske til kanalen.

På spørsmål om han forstår at posisjon og alder kan gjøre det ubehagelig for en kvinne å bli utsatt for sjekking og tilnærmelser svarer Giske at burde ha sett det, og at han ikke forstår hvordan han ikke gjorde det.

Han forteller videre at han mener han har vært «veldig umoden», og at han har opptrådt naivt og feil. Giske sier han ikke får gjort det om, og at det eneste han kan gjøre er å lære og vokse på det.

Njie forteller under intervjuet at mediestormen som fulgte samboeren har fått henne til å miste tiltroen til journalister og kommentatorer i media.

Hun sier hun har erfart at motstemmer og alternative perspektiv har blitt «ugyldiggjort i debatten».

Beklaget Giske-sak

I februar publiserte VG en sak der Trond Giske danser med en yngre kvinne på Bar Vulkan i Oslo. En sak VG senere har beklaget.

VG har også lagt frem en rapport der dekningen av videoen blir gjennomgått. Rapporten konkluderer med at VG har sviktet i håndteringen av kvinnen i videoen som kilde og intervjuobjekt.

Det konkluderes også med at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll i saken.

– Vi burde beklaget tydeligere både overfor Sofie og Trond Giske, sa VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken etter at rapporten ble publisert i mars.

Publisert: 25.04.19 kl. 19:20 Oppdatert: 25.04.19 kl. 19:33