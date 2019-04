PÅ ØVELSE: Det russiske fartøyet «Marshal Ustinov» ble avbildet fra KNM «Roald Amundsen» under øvelsen. Foto: Forsvaret, KNM «Roald Amundsen»

KNM «Roald Amundsen» fulgte missiltesten: – Du ser en rødgul flamme som flyr oppover himmelen

Fregatten KNM «Roald Amundsen» fulgte den russiske missiløvelsen utenfor Lofoten. – Vi la oss på trygg avstand, så vi kunne følge med, sier skipssjef Ruben Grepne-Takle.

Torsdag til søndag i forrige uke hadde Russland varslet at de ville gjennomføre militære øvelser i internasjonalt farvann, 100 nautiske mil utenfor Lofoten.

– Vi ble sendt av gårde på grunn av den varslede øvelsen. Vi har fulgt aktiviteten som russerne har gjennomført der ute. Det vi har observert er at det skjøt med missil, at fartøyene «Pyotr Velikiy» og «Marshall Utsinov» har samtrent seg imellom og øvelser med luftenheter, forteller skipssjef Ruben Grepne-Takle på KNM «Roald Amundsen» til VG, og legger til at russerne har opptrådt ryddig hele veien.

Forsvarsministeren om øvelsen: «Unødvendig» av russerne

FULGTE MED: Fregatten «KNM Roald Amundsen» fulgte med på den russiske øvelsen utenfor Lofoten. Her er hun avbildet ved østkysten av USA under øvelse C2X i februar i fjor. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

De to missilene ble avfyrt fra russiske fartøy fredag. En cirka klokken 9 og en cirka klokken 15.

– Før skytingene varslet de på VHF-radio og viste flaggsignaler. Da visste vi at de skulle gjennomføre testene om en time. Vi la oss på trygg avstand, så vi kunne følge med.

Besetningen på KNM «Roald Amundsen» så og dokumenterte missiltestene. Fra broen kunne de høre oppskytningen.

– Du ser en rødgul flamme som flyr oppover himmelen. Så blir det litt røyk etterpå. Derfor ser du tydelig hvilken retningen den går, sier Grepne-Takle.

Han sier at missilene landet innenfor øvingsområdet russerne på forhånd hadde markert.

Skipssjefen forteller at det er normalt at Forsvaret reagerer med å sende en enhet ut for å observere når Russland øver nær norske kysten.

SKIPSSJEF: Ruben Grepne-Takle. Foto: Privat

Videre sier skipssjefen at russerne varslet testene på forhånd og holdt seg til det de hadde varslet.

– Kommunikasjonen har vært høflig og profesjonell hele veien. De har opptrådt ryddig og utvist godt sjømannskap.

Nordmennene opplevde ikke noen form for provokasjon fra russisk side i løpet av øvelsen.

– Det uvanlige er ikke aktiviteten, men hvor det skjer hen. Vanligvis gjør man det utenfor egen kyst. Likevel er de ved sin fulle rett til å gjøre det. Det er internasjonalt farvann og de har forholdt seg til reglene.

Etter at avfyringen var gjennomført dro russerne fra øvingsområdet.

– De dro nordøstover fra øvingsområdet, mot Barentshavet, sier skipssjefen.

KNM «Roald Amundsen» på sin side fortsetter rutinemessig patrulje i Nord-Norge .

Publisert: 16.04.19 kl. 04:07