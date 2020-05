Nye detaljer: Slik var kontakten med «motparten»

I løpet av de første månedene av Lørenskog-saken jaget politiet antatte kidnappere som kommuniserte i koder og med e-poster som var umulig å spore – helt til etterforskerne mente alt var en villedning.

Oppdatert nå nettopp

Et ID-tyveri. Trusler fra e-poster med ukjent avsender. Og kjøp av kryptovaluta for nærmere 30 millioner kroner.

VG kan nå fortelle historien om hvordan dataekspertene i Kripos blant annet har trålet den mørke delen av internett i jakten på den påståtte «motparten» – som politiet lenge mente var en del av oppsettet rundt en bortføring av Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018.

Da ektemannen Tom Hagen (70) kom hjem denne høstdagen for 18 måneder siden lå det et trusselbrev i huset. I brevet ble kona truet på livet, mens Tom Hagen ble krevd for ni millioner euro i løsepenger, i form av kryptovalutaen Monero.

Se video – slik var instruksjonene i brevet:

Politiet mener opplegget er så avansert at det har krevd planlegging over tid, og en sentral del av etterforskningen har vært å jakte svar på når det hele kan ha startet.

Les også: Tom Hagen hadde med seg trusselbrevet da han møtte politiet

Mistenkelig krypto-kjøp

Ifølge VGs opplysninger har politiet blant annet sporet opp to konkrete Bitcoin-kjøp som de mener var en del av forberedelsene til en fingert kidnapping av Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge politiets undersøkelser kjøpte noen Bitcoin gjennom de to vekslingstjenestene KuCoin og Huobi den 7. juli og 10. juli 2018. Kjøpene ble knyttet til en e-post-adresse som tilhørte en mann fra Sørlandet.

Mannen har vært i avhør hos politiet, som har konkludert med at han ble utsatt for et ID-tyveri. Da VG var i kontakt med mannen tidligere denne uken ønsket han ikke å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten.

SMS og ubesvarte anrop: Nye detaljer fra politiets tidslinje

VG får opplyst at politiets undersøkelser viser at sporene etter de to Bitcoin-kjøpene peker mot Oslo. Politiets undersøkelser viser at Anne-Elisabeth og ektemannen Tom Hagen var på Kvitfjell på dette tidspunktet.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Forhandlinger

Ektemannen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld og ble sist uke løslatt fra varetekt etter at Eidsivating lagmannsrett slo fast at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke mot ham.

Hans forsvarer Svein Holden har også uttalt at Tom Hagen ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å stå bak det avanserte oppsettet og villedningen av politiet.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, men også han er løslatt og kaller anklagene «absurde».

VG har tidligere skrevet at trusselbrevet inneholdt tolv spesifikke koder, nærmere bestemt en liste med ulike beløp i Bitcoin. Hvis familien overførte kryptovaluta, så ville de ulike beløpene ha spesifikke betydninger, som bare «motparten» og de som har lest brevet kan forstå.

Derfor tror Hagen-barna på bortføring: «For dem er dette virkelig»

Ifølge VGs opplysninger skal «motparten» ha gjennomført minst ti transaksjoner inn på en «forhandlingskonto» for Bitcoin, som kunne blitt brukt til å kommunisere med Tom Hagen og familien.

SPERRET AV: Politiet fortsatte fredag med undersøkelser i huset til Hagen-ekteparet. Foto: Tore Kristiansen, VG

På nyåret 2019 omtalte politiet kommunikasjonsformen som uegnet til videre forhandlinger. Det var derfor viktig både for politiet og familien å få den angivelige motparten til å gå over på en annen plattform.

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

Den første e-posten

I løpet av januar dette året byttet man forhandlingsplattform, fra bitcoin-transaksjoner til krypterte e-poster.

Og 27. januar 2019 skjedde det noe: Advokat Svein Holden, som da var bistandsadvokat for Tom Hagen, fikk denne dagen en kryptert e-post fra anonymitets-nettverket Tor, får VG opplyst.

Tor er et informasjonssystem beregnet på å muliggjøre elektronisk anonymitet og er nærmest umulig å spore.

Vennepar forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

VG får opplyst at e-posten var skrevet med store bokstaver og med en blanding av engelsk og gebrokkent norsk, noe som også var tilfelle med trusselbrevet. En lingvist har konkludert med at det er veldig sannsynlig at det er samme avsender, får VG opplyst.

Skjult avsender

I e-posten fremsto avsenderen som oppgitt over Tom Hagen, og det står at han har forsøkt å ødelegge for den angivelige motparten, får VG opplyst.

I tillegg anklages politiet for å ønske seg en annen type kommunikasjonsform for å spore e-post og for å kjøpe seg mer tid.

Ifølge VGs opplysninger ble også Tom Hagen bedt om å sende deler av løsepengekravet, med en tidsfrist på et par uker. Dersom han gjorde det skulle han få et livstegn fra Anne-Elisabeth, sto det i e-posten.

Barnas bistandsadvokat: De er helt overbevist om farens uskyld

Tom Hagen betalte aldri dette kravet, men før tidsfristen gikk ut kjøpte han kryptovalutaen Monero for nærmere 30 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Denne prosessen er tidkrevende, og årsaken til kjøpet ble forklart med at Tom Hagen ønsket å kunne handle hurtig dersom det på et tidspunkt var nødvendig med en utbetaling til «motparten».

FORSVARER: Advokat Svein Holden var først bistandsadvokat for Tom Hagen, men ble oppnevnt som forsvarer da klienten ble drapssiktet. Foto: Harald Henden

Ny e-post

Men i månedene etter e-posten og Monero-kjøpet var det stille fra den angivelige motparten.

I slutten av juni tok saken også en ny vending, da politiet mente Anne-Elisabeth Hagen mest sannsynlig var drept og at gjerningspersonene hadde tildekket drapet som en kidnapping.

Omtrent to uker senere mottok advokat Svein Holden en ny kryptert e-post, 8. juli 2019.

Avsenderen brukte ikke samme e-post som i januar. Men ifølge politiets lingvist var det stor sannsynlighet for at avsenderen var den samme, får VG opplyst.

VG har tidligere omtalt deler av innholdet i e-posten, der Tom Hagen blir tiltalt med navn. Han får spørsmål om han er klar for å forhandle, og oppgitt ulike summer på hva som skal betales.

«Motparten» skrev også at Anne-Elisabeth hadde ventet lenge, og viste til personlige eiendeler som lå igjen i huset forsvinningsdagen.

BETALTE: Da Tom Hagen betalte deler av løsepengekravet til den påståtte «motparten», satt han sammen med politifolk i Kripos’ lokaler på Bryn i Oslo. Foto: SCANPIX

Politiet reagerer

Internt i politiet har den detaljerte beskrivelsen av disse gjenstandene og plasseringen av dem blitt sett på som en signatur fra den eller de som er involvert i forsvinningssaken, for å vise at de var den reelle motparten, får VG opplyst.

Politiet mener at signaturen viser at avsenderen av e-posten enten har vært på åstedet selv eller at vedkommende har fått informasjon om disse detaljene fra noen som har vært der.

Få oversikt: Ni sentrale spørsmål og svar

Dagen etter at advokat Svein Holden mottok denne e-posten, var Tom Hagen hos Kripos i Oslo og overførte nesten 15 millioner kroner etter dagens kurs til «motparten», får VG opplyst.

Siden har det vært stille.

Politiadvokat Haris Hrenocia i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til etterforskningen og faren for bevisforspillelse. Tom Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

På spørsmål om hva barna tenker om at det ikke har kommet nye beskjeder fra den angivelige motparten siden 8. juli i fjor, svarer bistandsadvokat Ståle Kihle:

– Det aner de ikke hva de skal mene om. Dette blir bare spekulasjoner.

Publisert: 17.05.20 kl. 19:34 Oppdatert: 17.05.20 kl. 19:45

Mer om Lørenskog-forsvinningen Krim Drap

Fra andre aviser