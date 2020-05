GRÜNDERE: Cathrine Bryn og forretningspartner Gro Hagen Norryd driver reisebyrået Ditt Afrika AS som ble startet i 2009. Foto: PRIVAT

Leder av reisebyrå: – De nye reiserådene er spikeren i kisten for turoperatørene

Turoperatøren Ditt Afrika drev med stadig økende overskudd de siste årene. Men fra 12. mars raste alt.

15. mai kom nyheten om at UD fortsatt vil fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige frem til 20. august.

– De nye reiserådene er spikeren i kisten for turoperatørene, sier Cathrine Bryn som driver reisebyrået Ditt Afrika, sammen med forretningspartner Gro Hagen Norryd.

Må refundere – har ikke pengene

Selskapet tilbyr pakkeløsninger for destinasjoner i Afrika.

– I utgangspunktet er vi 90 prosent permittert, sier Bryn.

På grunn av coronakrisen bruker de tid på å refundere depositum og utlegg til reisende som har fått turer avlyst. Reiseselskapet er lovpålagt å betale tilbake pengene i henhold til pakkereiseloven. Men det er ifølge Bryn vanskelig.

TILBAKEBETALING: Cathrine Bryn sier at de trenger penger for å kunne tilbakebetale kundene, men at de ikke får inn pengene fra leverandører eller flyselskaper. Foto: PRIVAT

– Vi skulle gjerne betalt det, men vi har ikke nok likvide midler til å betale tilbake kundene nå. Mye av pengene våre er låst på sperret konto hos Reisegarantifondet.

Hun forklarer at de i tillegg har forhåndsbetalt firmaer i Afrika og flyselskaper, og at de ikke får pengene tilbake fra dem.

Normalt sett har en kunde krav på å få penger tilbake to uker etter at en tur er avlyst, men staten har endret dette til tre måneder slik at turoperatørene kan skaffe pengene, ifølge Bryn.

– Hvis det viser seg nå at vi må refundere alt frem til 20. august så er det kroken på døra til 90 prosent av reiseoperatørene i Norge, sier Bryn.

ØNSKER BIDRAG: Cathrine Bryn mener låneordningen regjeringen foreslo 12. mai ikke er en god løsning. Foto: PRIVAT

Ønsker bidrag

12. mai foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett en låneordning der pakkereisearrangørene kan få dekket inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner.

Bryn mener dette ikke er en god løsning.

– Pengene er borte og det er ingen som vet når flytrafikken er tilbake. Det blir dyrere å fly ... det er ikke lyse utsikter, sier hun.

Hun håper myndighetene vil revurdere ordningen.

– Det eneste vi har bedt om er et bidrag til å dekke tapene vi hadde i mars og april, sier Bryn, som tror at mange turoperatører da ville klart seg.

Vil bruke penger fra fond

I henhold til pakkereiseloven må turoperatører være medlem av Reisegarantifondet. Fondet er en beskyttelse for forbrukeren. Hvis man har bestilt en reise og turoperatøren går konkurs, kan man få pengene tilbake via fondet.

– Jeg mener myndighetene burde gjort en midlertidig endring og latt turoperatørene få bruke pengene fra fondet for å unngå konkurs, sier Bryn, og legger til:

– Det hadde vært en bedre samfunnsøkonomisk løsning istedenfor at vi må gå konkurs før disse pengene kan brukes til å refundere kunder.

FRYKTER KONKURSER: Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, kaller det en illusjon at de fleste reisearrangører skal klare seg uten statlig støtte. Foto: Heiko Junge

Virke: Nødvendig å få statlig støtte

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, sier at det ser ut til at det ikke blir noen reiser ut av Europa før etter 20. august.

– Det gjør en ekstremt vanskelig situasjon enda vanskeligere, sier hun.

Hun forklarer at inntekt ikke kommer inn til turoperatørene, og at samtidig som folk skal få tilbake pengene for reiser det ikke blir noe av, er innbetalingene fra kundene for avlyste reiser allerede gått til leverandørene.

– Denne doble betalingsplikten gjør det helt nødvendig for dem å få statlig støtte for å klare å komme seg gjennom situasjonen.

Hun mener låneordningen ikke vil hjelpe, da turoperatørene vil sitte igjen med et lån som skal tilbakebetales med renter.

Bergmål viser til at regjeringen har beregnet at de vil kunne tape inntil én milliard kroner på låneordningen. Hun mener myndighetene heller bør bruke pengene på å redde virksomhetene og arbeidsplassene.

– Man burde heller putte inn penger for å redde virksomhetene, i stedet for å legge til rette for at de kan ta deler av regningen hvis de går konkurs.

REFUSJON: Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier at mange forbrukere kan komme i en vanskelig situasjon fordi de ikke mottar refusjon. Foto: Annika Byrde

Håper på ny ordning

– Det legges beslag i forbrukernes penger, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Hun forteller at de reagerte sterkt da myndighetene ga turoperatørene 76 dager lengre frist til å tilbakebetale refusjon.

– Tre måneder utsettelse kan gjøre at noen kommer i en akutt vanskelig situasjon fordi de ikke har tilgjengelige midler, sier Blyverket.

Nå behandler Stortinget saken.

– Jeg har forventninger om at Stortinget finner frem til en ordning som gjør at bransjen opplever at de får penger inn i sitt system på en måte som gjør dem i stand til å betale videre til forbrukerne innen den opprinnelige fristen.

– Vil være virksomheter som går konkurs

Næringsdepartementet sier at situasjonen ikke er lett å løse.

– Hele verden er i en spesiell og vanskelig situasjon som mangler sidestykke i moderne tid, skriver statssekretær Jan Christian Kolstø i en e-post til VG.

Om låneordningen skriver han at den vil være tilgjengelig for reiser som skulle vært gjennomført mellom den 14. mars og den 14. juni.

– Dette vil hjelpe pakkereisearrangørene med å betale tilbake til forbrukerne det de har betalt inn i forskudd for reiser som ikke blir noe av.

Videre skriver Kolstø at det er mange næringer og bransjer som har økonomiske utfordringer på grunn av pandemien.

– I revidert nasjonalbudsjett har vi foreslått å bruke 420 milliarder kroner for blant annet å hjelpe norsk næringsliv.

Hva gjelder reisegarantifondet, skriver Kolstø at dette skal «følge opp og kontrollere at pakkereisearrangørene stiller de garantiene de er pålagt å stille i henhold til pakkereiseloven og i pakkereiselov- og forskrift».

Han skriver videre at pakkereisearrangørene som alle andre virksomheter har tilgang til de generelle støtteordningene som kontantstøtten og garantilåneordningen.

– Det vil være virksomheter som går konkurs som en følge av pandemien, det vil vi ikke kunne unngå, skriver Kolstø.

Publisert: 20.05.20 kl. 21:08

