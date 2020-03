TAR LANG PAUSE: Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet (foran) og leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri må vente til høsten før det blir avklart hvilken lønnsøkning du får i år. Foto: Gorm Kallestad

Historisk: Lønnsoppgjøret utsettes

Vårens lønnsoppgjør blir utsatt på grunn av corona-krisen: Partene tar pause. - De har ikke skjedd før, men er nødvendig, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO).

Det betyr at gjeldende avtale prolongeres, altså videreføres, til 27. august.

Hvis corona-krisen har roet seg før det, kan partene starte opp igjen forhandlingene.

Alle andre planlagte lønnsoppgjør fremover, i stat og kommune, blir også utsatt.

Historisk

– Vi har i ettermiddag bestemt oss for å utsette årets forhandlinger til senest 27. august, bekrefter Eggum:

– Vår delegasjon har jobbet målrettet, men vi erkjenner at det ikke er mulig å forhandle videre under den alvorlige situasjonen Norge nå opplever. Frontfaget setter rammen for alle norske arbeidstakere. Det eneste ansvarlige å gjøre i denne situasjonen er å utsette forhandlingene, sier han.

Han sier det er en historisk avgjørelse.

– En slik utsettelse, selv om det ikke har skjedd før, vil ivareta prinsippene ved norsk lønnsdannelse. Vi vil nå konsentrere all innsats på å ivareta medlemmer og tillitsvalgte, sier han.

Lønnsoppgjøret i privat sektor ble innledet tirsdag, da leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og leder Stein-Lier Hansen i Norsk Industri - og deres delegasjoner, samlet seg på et hotell i Oslo.

Vårens lønnsoppgjør blir utsatt til høsten på grunn av korona-krisen, bekrefter Riksmekleren.

– I forståelse og samråd med samtlige hovedorganisasjoner er det derfor besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger, opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

Det legges opp til at eventuelle tariffmeklinger vil bli gjennomført høsten 2020.

Drakamp rundt tre prosent

Allerede i går signaliserte Lier-Hansen at oppgjørene kan bli utsatt, etter at at flere i deres delegasjon var i corona-problemer.

Etter at Avtalefestet pensjon ikke endte på bordet i årets lønnsoppgjør, var det bare et par mindre prinsippielle sakene så lå på bordet, utenom lønn.

Men lønnsøkningene som skal komme ut av oppgjøret, har det lenge stått strid om.

Eggum begynte med å antyde at det burde opp mot fire prosent, mens Lier Hansen har argumentert med at det bør under tre prosent, fordi handelspartnerne ligger an til å ende på 2,9 prosent.

Men en anslått prisvekst i Norge på 1,5 prosent, vil det uansett gi en meget god reallønnsvekst for norske arbeidstakere.

Men den drakampen som årlig utspilles på våren, må de to lønnsoppgjørsgeneralene vente med å avklare til høsten.

Den pågående corona-krisen vil temmelig sikkert påvirke utfallet av det utsatte oppgjøret.

Både verdensøkonomien og den norske økonomien rystes av coronakrisen og det kan gjøre at årets lønnstillegg blir mer moderat enn det som har versert i det offentlige rom de siste ukene.

