HARDT RAMMET: Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset. Foto: Helge Mikalsen, VG

Epidemi-forsker om corona-dødelighet: – Vanskelig å si hvor ille dette faktisk blir

WHO sier at det vil ta tid før man vet hvor dødelig Covid-19 er, men at foreløpige tall gir en dødelighet på mellom tre og fire prosent. Likevel er det store forskjeller mellom lands foreløpig tall. Epidemi-forsker Svenn-Erik Mamelund sier at brøken fortsatt er ufullstendig.

Italia er nå det landet med flest corona-dødsfall i verden.

Søndag var over 59.000 registret smittet og nesten 5500 bekreftet døde i Italia. Det gir en letalitet på cirka 9,2 prosent, noe som er høyere enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt er den foreløpige dødelighetsrate for Covid-19.

9. mars meldte WHO at selv om det vil ta tid før man har den endelige dødelighetsrate, viser foreløpig tall at den er mellom tre og fire prosent.

Brøken er ufullstendig

Forsker og epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund forteller at selv om det i Italia er en høy andel av de laboratoriebekreftede smittede som dør (letalitet), er det ikke dermed sagt at letaliteten i Italia kommer til å være den høyeste når pandemien er over.

Han forklarer at brøken med antall døde per antall smittede er ufullstendig, fordi man foreløpig ikke vet hva den faktiske nevneren er.

– Det er vanskelig å si hvor ille dette faktisk blir. Fordi vi foreløpig ikke har fullstendig oversikt over antall smittede. Den faktiske letaliteten blir ikke klart før senere i prosessen, etter at man har tatt blodprøver for å teste for antistoffer (serologiske studier). Først da får man vite hvor mange som faktisk har vært smittet.

FORSKER: Forsker og epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund forteller at selv om dødelighetsraten for Italia er høy nå, vil den sannsynligvis ligge lavere når de endelige tallene kommer. Foto: Frode Hansen, VG

Mamelund forklarer at man kan se på den pandemiske sykdomsbyrden som en del av en pyramide.

– På toppen av pyramiden har du de som dør, under er de som er kritisk syke.

– Vi er ennå ikke sikre på hvor mange som blir kritisk syke, i Kina viser studier av de laberatoriebekreftede tilfellene, at fem prosent blir kritisk syke, og det er bare dødsfall blant dem som er kritisk syke, forteller han.

Under dem kommer de som blir lagt inn på sykehus, men som ikke er kritisk syke. Deretter kommer de personene som har blitt smittet, men som ikke har blitt innlagt, forklarer Mamelund

– I tillegg kommer alle de som ikke har ringt til legevakten. Ved for eksempel influensa går ikke alle og tester seg. Det er mange som kan være helt uten symptomer, eller som bare føler seg litt dårlig, uten at man er så syk at man oppsøker legen. Og akkurat nå blir ikke disse personene tatt med i oversikten over antall smittede, som nå bare inneholder de laberatoriebekreftede tilfellene, sier han.

Mamelund forteller at det også kan være at det foreløpig har blitt gjort flest tester av de personene som har mer alvorlige tilfeller, noe som også kan ha en innvirkning på hvorfor den foreløpige letaliteten i Italia er såpass stor.

Forskeren forklarer at en annen ting som også kan ha betydning er ulikheter i demografien i de forskjellige landene, blant annet at Italia har en større andel av eldre i befolkningen og at mange røyker.

Betraktelig fall i Sør-Korea

Sør-Korea skiller seg også ut på oversikten over antall døde per antall bekreftet smittede.

Til tross for over 8000 smittede, er det kun registret 100 dødsfall knyttet til coronaviruset. Noe som gir en letalitet på rundt én prosent, som er under gjennomsnittet for verden som helhet, ifølge WHO.

Gunnveig Grødeland er forsker på vaksineutvikling og immunologi ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hun tror ikke det at de fanger opp viruset tidligere har ført til den lave letalitet.

Nyhetsbyrået AFP forklarer at en av årsakene til at Sør-Korea har få corona-dødsfall kan være på grunn av måten de har håndtert viruset. Landet er blant dem som har gjort flest tester av folk.

– Det vi vet er at de aller fleste vil bare få milde symptomer på luftveisinfeksjon, og forkjølelseslignende symptomer. Så det er mulig at de har bedre kontroll på disse mørketallene, dermed synker automatisk antallet over dem som blir alvorlig syke og dør, sier hun til VG.

Hver dag blir det gjennomført om lag 10.000 tester i Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået. I tillegg til å drive omfattende testing, har landet også valgt å satse på åpenhet og informasjonsflyt.

Som et tiltak for å hindre spredning har landet blant annet registret bevegelsene til en smitte gjennom de 14 foregående dagene, med hjelp av overvåkningskameraer, mobilbruk og bruk av kredittkort. Bevegelsene blir publisert på nett. I tillegg sender myndighetene ut tekstmeldinger med varsel til folk når det dukker opp nye smittetilfeller i området der de bor eller arbeider, skriver AFP.

Publisert: 23.03.20 kl. 05:12

