Anne Holt: – Barna må bort fra skolen

Forfatter Anne Holt er blant dem som mener skolene i Norge burde vært stengt allerede.

På sosiale medier diskuteres det om skoler og barnehager bør stenge, og flere foreldre melder om at de velger å holde barna hjemme.

Onsdag kveld ble det klart at Danmark stenger alle sine skoler, og MDG og SV har gått ut og bedt Norge gjøre det samme.

I 11-tiden torsdag kom meldingen om at Oslo kommune stenger alle skoler og barnehager.

Foreløpig er det ingen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men VG får onsdag kveld opplyst av Helsedirektoratet at det vil bli gjort en ny vurdering torsdag.

Forfatter Anne Holt forteller at hun og kona Tine Kjær har valgt å holde datteren hjemme fra skolen torsdag.

– Ja, jeg mener at barna må bort fra skolen, og jeg synes det er rart at ikke skolene er stengt. Vi har tatt barnet vårt ut av skolen i dag. Alle barn snufser på denne tiden, og når de snufser, er det fornuftig å holde dem hjemme, sier hun til VG.

Da beskjeden fra Oslo kommune om å stenge skolene kommer i 11-tiden, sier Holt:

– Bra! Tre dager for sent er definitivt mye bedre enn aldri.

Holt er rask med å påpeke at hun har ropt «ulv, ulv» i tolv dager, og at hun har møtt mye motbør.

– Jeg har hatt store problemer med å forstå at man har slept bena etter seg på dette. Vi hører jo at myndighetene vet best, men jeg forstår ikke forskjellen på Danmark og Norge. De har vært mye mer på og er dager foran oss i en eksplosiv utvikling, sier forfatteren.

– Jeg må legge til at jeg aldri i hele mitt liv har håpet mer at jeg tok feil, men så viser det seg at det kommer tiltak jeg mener burde vært igangsatt. Og det spiller ingen rolle hva jeg mener burde vært igangsatt, men tiltak eksperter mener burde vært igangsatt. Mange leger har ropt alarm. Når kommune etter kommune rapporterer at de er usikre på hva de skal gjøre, er det en fasit på at kommunikasjonen har vært for dårlig.

Holt understreker at vi uansett må se framover.

– Når vi har kommet til situasjonen vi har i dag, at myndighetene vil gjøre noe, må vi legge bak oss alle bebreidelser, se framover og alle må legge sine planer for hvordan sine familier løser dette. Det vil falle store omsorgsoppgaver på den friske befolkningen, og myndighetene må begynne å snakke med mye tydeligere stemme, fastslår hun.

Flere har reagert på at skoler i Norge ikke stenges ned. Onsdag la Fanny Bronken (50) ut et innlegg i Facebook-gruppen «Steng alle skoler og barnehager nå, før det er for sent», hvor hun forteller at hun og faren til hennes to barn på 2. og 6. trinn har blitt enige om å holde dem hjemme fra undervisningen ved Uranienborg skole fra og med torsdag.

– Jeg mener at så alvorlig som situasjonen har blitt nå, så har vi et kollektivt ansvar for å begrense spredningen i hele landet, sier hun til VG.

Onsdag bestemte også Østerrike og Polen at de kommer til å stenge skoler.

