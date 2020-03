RAMMER STUDIETUR: Hanne Torjusen (innfelt) og mer enn 1200 andre NTNU-studenter skulle egentlig besøke ulike bedrifter i Japan. Nå er studieturen avlyst, i frykt for coronasmitte og karantenetiltak. Foto: Gunnar K. Hansen, NTNU / Privat

NTNU: Avlyser studietur i coronafrykt

Mer enn 1200 studenter ved NTNU har betalt til sammen flere millioner kroner for en studietur. Nå er turen avlyst, men forsikringen dekker ikke avbestillingen fordi UD ikke fraråder reiser til landet.

– Det er en veldig kjip situasjon. Jeg prøver å tenke mindre på at det er synd at vi ikke får reise, og heller fokusere på arbeidet med å få tilbake mest mulig av pengene på vegne av klassen, sier Hanne Torjusen.

Hun er student ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, og er reiseleder for turen til linjen Kybernetikk og robotikk.

Torjusen og mer enn 1200 andre studenter skulle egentlig reise til Tokyo den 27. mars, men nå blir ikke studieturen noe av. Det faglige innholdet på reisen er avlyst etter en vurdering gjort av ledelsen ved NTNU

Økonomisk tap

De 600 studentene ved Torjusens fakultet har betalt mellom 16.000 og 18.000 kroner i depositum for reisen.

Avlysningen rammer studenter ved følgende fakulteter:

Naturvitenskapelig fakultet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Fakultet for økonomi

Fakultet for ingeniørvitenskap

Nå som reisen er avlyst, får de tilbake noe av pengene, men hvor mye er fremdeles usikkert. NTNU sier de er lei seg for at studentene ikke får dratt.

– Mange har jobbet hardt på dugnad for å få råd til en tur. Flere av gruppene har gode avbestillingsløsninger, og noen har fått tilbake alt, sier dekan Ingrid Schjølberg ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk.

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier skolen ikke kan gi en garanti for kompensasjon, men at de jobber for at studentene skal få minst mulig økonomisk tap.

– Vi ønsker en dialog med studentene når vi ser hvordan det ender opp. Først må vi se hva man kan få tilbake på avbestillinger og forsikringer. Gruppene har organisert seg ulikt, og det er forskjell på reisemål, størrelser på gruppene og hvordan de har finansiert turen, sier prorektoren.

Hanna Torjusen forteller at hennes gruppe forventer å få tilbake rundt halvparten av pengene. De får tilbake penger for hostell og planlagte middagsarrangement i Tokyo. Verre er det med flybilletter, hvor man må betale hele billetten bortsett fra flyskatt.

Strengere enn UD

Universitetet fraråder sine studenter å reise til Japan, og opplyser at enkelte av bedriftene de hadde avtalt besøk hos på reisen, avlyste av hensyn til viruset Covid-19.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder derimot ikke reiser til landet. De skriver på sine nettsider at «det ennå er relativt få som er smittet i Japan, men det anses sannsynlig at sykdommen kan komme til å spre seg videre.»

UD fraråder reiser til fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea samt fire provinser i Nord-Italia. Folkehelseinstituttet lister Japan som et land hvor «spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende»

At reiserådene ikke gjelder for Japan, gjør at det er vanskeligere for studentene å få tilbake alt på forsikringen.

– Vi kan ikke gi erstatning for reiser til land det ikke er sendt ut reiseråd mot å dra til, forteller Christian Haraldsen i Gjensidige.

Han sier de har mottatt henvendelser fra mange av studentene som er rammet.

Advarer om karantenetiltak

Studentene står fremdeles fritt til å reise, men det blir i så fall uten det faglige innholdet, og på eget ansvar.

– Man står fritt til å benytte seg av flybilletten til å reise til Japan på ferie, men de er i så fall ikke velkommen tilbake på campus før to uker etter at de kommer tilbake. Vi ønsker å hindre smitte, sier prorektor Kjeldstad.

Dette er i tråd med skolens egne retningslinjer for forebygging av virusspredning.

– Vi tar sikkerhet på alvor. En sak er smitte, men studentene kan oppleve stengte grenser og bli satt i karantene lokalt. Det er ikke en situasjon vi ønsker at de skal komme i, sier dekan Ingrid Schjølberg.

– Trist

Student Hanna Torjusen forteller at hun og medstudentene hadde gledet seg lenge til turen og jobbet mye for å få alt nødvendig på plass.

– Vi har hatt dugnader og arrangert nettverksdager for å tjene inn penger til studieturen. Det er veldig trist at det ikke blir noe av, sier hun.

– Samtidig er det forståelig at skolen ønsker å avlyse opplegget. Det er vanskelig å si hvordan det hadde blitt, og plutselig kunne viruset spredd seg mer og satt oss i karantene.

